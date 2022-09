Κόσμος

Ζελένσκι για Ισραήλ: Δεν μας δίνουν αντιπυραυλικό σύστημα - Έχω σοκαριστεί

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει το Ισραήλ», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος μιλώντας με Γάλλους δημοσιογράφους.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο πως τον έχει «σοκάρει» το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν έστειλε συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας στη χώρα του.

Ο κ. Ζελένσκι υπενθύμισε πως είχε ζητήσει τέτοια οπλικά συστήματα λίγο καιρό αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τη Ρωσία, στα τέλη Φεβρουαρίου. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο σύστημα Σιδηρούς Θόλος, που χρησιμοποιείται συχνά για την αναχαίτιση πυραύλων και ρουκετών που εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει το Ισραήλ. Ειλικρινά, έχω σοκαριστεί, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να μας δώσει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», είπε.

Ο αρχηγός του κράτους της Ουκρανίας έκανε τα συγκεκριμένα σχόλια κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε γάλλους δημοσιογράφους την Τετάρτη. Το γραφείο του έδωσε στη δημοσιότητα την ηχογράφηση της συνέντευξης χθες.

Οι δηλώσεις του κ. Ζελένσκι για το θέμα ήταν ακόμη πιο δηκτικές από εκείνες που έκανε τον Μάρτιο, όταν επιτιμούσε την ισραηλινή κυβέρνηση επειδή δίσταζε να στείλει όπλα. Τότε, η ισραηλινή κυβέρνηση απέφυγε να δεσμευτεί, διαβεβαιώνοντας πάντως πως θα βοηθήσει το Κίεβο όσο περισσότερο μπορεί.

Το Ισραήλ, η κυβέρνηση του οποίου καταδίκασε τη ρωσική εισβολή που άρχισε πριν από επτά μήνες, ανησυχεί για το ενδεχόμενο διατάραξης της διμερούς σχέσης με τη Ρωσία, παράγοντα με σημαντικό ρόλο στη γειτονική Συρία, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βάζουν συχνά στο στόχαστρο φιλοϊρανούς παραστρατιωτικούς.

«Το αντιλαμβάνομαι — αντιμετωπίζει δύσκολη κατάσταση, αν λάβουμε υπόψη την κατάσταση με τη Συρία και τη Ρωσία», συνέχισε ο κ. Ζελένσκι, επιμένοντας πως σκοπός του δεν είναι να κατηγορήσει κανέναν.

«Αναφέρομαι απλά στα γεγονότα. Οι συζητήσεις μου με την ισραηλινή ηγεσία δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα για την Ουκρανία», συμπλήρωσε.

