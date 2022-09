Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: “Παγίδευσαν” ΑΤΜ και υπέκλεψαν στοιχεία εκατοντάδων καρτών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο Βούλγαροι συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω. Πώς παγίδευσαν τα ΑΤΜ των τραπεζών και πώς έγιναν αντιληπτοί.



Δύο υπήκοοι Βουλγαρίας, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην υποκλοπή στοιχείων τραπεζικών καρτών, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω χθες το πρωί στην περιοχή του Ευόσμου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αλλοδαποί είχαν παγιδεύσει τρία μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) στη Θεσσαλονίκη -στον Εύοσμο, τη Νεάπολη κια τη Χαριλάου - με σκοπό την υποκλοπή στοιχείων και την κατασκευή αντιγράφων καρτών – κλώνων.

Οι φερόμενοι ως δράστες τοποθετούσαν έναν μηχανισμό παγίδευσης στον καρτο-υποδοχέα του ΑΤΜ, καθώς και ένα πλαστικό κάλυμμα στο οποίο είχε προσαρμοστεί κατάλληλα μικροκύκλωμα και κάμερα, το οποίο επικολλούσαν στο επάνω πλαστικό περίβλημα του ΑΤΜ για την καταγραφή του κωδικού PIN που πληκτρολογούσε ο κάτοχος της κάρτας κατά τη χρήση της (skimming).

Ύστερα από σχετική καταγγελία διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς ότι οι δράστες κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου 2022 είχαν τοποθετήσει τους τρεις μηχανισμούς παγίδευσης σε ΑΤΜ τραπεζικών υποκαταστήματων υποκλέπτοντας έτσι δεδομένα τουλάχιστον εξακοσίων εξήντα πέντε τραπεζικών καρτών, οι οποίες και ακυρώθηκαν εγκαίρως από τα τραπεζικά υποκαταστήματα, με την αποτραπείσα ζημιά να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 665.000 ευρώ, ενώ παράλληλα προστατεύθηκε μεγάλος αριθμός κατόχων χρεωστικών και πιστωτικών καρτών από τη δημιουργία καρτών – κλώνων.

Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 51 και 36 ετών σε βάρος των οποίων, καθώς και ενός ακόμη συνεργού τους, σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, απάτη με υπολογιστή σε βαθμό κακουργήματος, παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

Τουρκικά ΜΜΕ: Ισχυρισμοί για μεταφορά τεθωρακισμένων σε Λέσβο και Σάμο (εικόνες)

North Evia-Samos Pass: Ανοίγει η πλατφόρμα - Οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες