Life

Δούκισσα Νομικού: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την αποχώρησή της από το “Πρωινό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε ο ΑΝΤ1 για τη Δούκισσα Νομικού και το τέλος της συνεργασίας της με το "Πρωινό".

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε ο ΑΝΤ1 για τη Δούκισσα Νομικού και το τέλος της συνεργασίας της με το "Πρωινό".

Η επίσημη ανακοίνωση

"Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει ότι η Δούκισσα Νομικού αποχωρεί από «Το Πρωινό».

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, υπήρξαν διαφωνίες σε θέματα που δεν θα επέτρεπαν την ομαλή λειτουργία της εκπομπής.

Η Δούκισσα παραμένει αγαπητό μέλος της οικογένειας του ΑΝΤ1".

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: αστυνομικός σκύλος ανακάλυψε ναρκωτικά σε βαλίτσα 19χρονου (εικόνες)

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

Amber Alert: Που βρέθηκε ο 8χρονος που είχε εξαφανιστεί (εικόνες)