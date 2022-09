Κοινωνία

Όλυμπος: νεκρός ο ορειβάτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας που είχε πάει για ορειβασία στον Όλυμπο τελικά κατέληξε.

Τραγικό τέλος είχε η πολύωρη επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου ατόμου από τον Όλυμπο που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, από το καταφύγιο Κάκκαλος σε ύψος 2.650 μέτρων.

Ο 40χρονος ορειβάτης στον Όλυμπο με καταγωγή από τη Σλοβακία, έχασε τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο άτυχος άνδρας είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα προκύψουν από τη νεκροψία – νεκροτομή που παραγγέλθηκε.

Προανάκριση για τον τραγικό συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Δίου – Ολύμπου.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Πυροσβεστικής, "κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα κι ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η παραπάνω επιχείρηση, η Υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε για έτερο συμβάν στη θέση «Λούκι» Ολύμπου για βαριά τραυματισμένο αλλοδαπό άνδρα, μετά από πτώση του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η ορειβατική ομάδα του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία βρισκόταν στην περιοχή, για την αντιμετώπιση του ανωτέρω περιγραφόμενου συμβάντος, προσέγγισε τον βαριά τραυματισμένο άνδρα και τον μετέφερε στο καταφύγιο «Χρήστος Κάκκαλος». Στη συνέχεια παραδόθηκε σε Ε/Π Super Puma της Αεροπορίας Στρατού και διακομίσθηκε στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ."

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκικά ΜΜΕ: Ισχυρισμοί για μεταφορά τεθωρακισμένων σε Λέσβο και Σάμο (εικόνες)

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

NASA - DART: Πείραμα για πιθανή σύγκρουση μετεωρίτη με την Γη (εικόνες)