Κοινωνία

Κακοποίηση στην Μεσσηνία: Τι είναι το “σύνδρομο ανατάραξης μωρού” - Στον Εισαγγελέα ο πατέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών της Κυπαρισσίας πρόκειται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο πατέρας του βρέφους.

Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών της Κυπαρισσίας πρόκειται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο πατέρας και η μητέρα του 4μηνου βρέφους από τη Μεσσηνία, το οποίο νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Έφερε μώλωπες στο σώμα του και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Όπως αναφέρει το best-tv.gr σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας ο πατέρας φρόντιζε το 4 μηνών κοριτσάκι ενόσω η σύζυγός του εργαζόταν. Το μόλις τεσσάρων μηνών κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τους γονείς του το βράδυ του Σαββάτου στο Νοσοκομείου της Κυπαρισσίας καθώς το παιδί είχε σπασμούς διακομίσθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου μετά από εξετάσεις οι γιατροί διαπίστωσαν την κρισιμότητα της κατάστασής του κρίνοντας πως πρέπει να διασωληνωθεί και να φύγει για Νοσοκομείο της Αττικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το βρέφος έφερε εμφανή τραύματα και συμπτώματα «συνδρόμου ανατάραξης» και σύμφωνα με τα στοιχεία ο πατέρας ο οποίος και συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου, ήταν αυτός που τα προκάλεσε, ενώ φρόντιζε το μωρό εν τη απουσία της σύζύγου που εκείνη την ώρα εργαζόταν. Το σύνδρομο της ανατάραξης του μωρού είναι μια σοβαρή μορφή κακοποίησης που προκαλείται σε ένα βρέφος. Συνήθως συμβαίνει όταν ένας γονέας ή κάποιος που φροντίζει το μωρό κουνάει ένα μωρό από θυμό ή απογοήτευση, συχνά επειδή το μωρό δεν σταματά να κλαίει.

Ο 20χρονος πατέρας του παιδιού, υπήκοος Αλβανίας, ταξίδεψε μαζί με το βρέφος στην Αθήνα ωστόσο λίγο αργότερα συνελήφθη από τις αρχές. Ο 20χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ταρακούνησε το κοριτσάκι επειδή έκλαιγε.

Ο πατέρας συνελήφθη με την κατηγορία περί ενδοοικογενειακής βίας, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και του νόμου περι ναρκωτικών και όπλων, αφού μετά από έρευνα στην οικία του ζεύγους που βρίσκεται σε χωρίο της Τριφυλίας βρέθηκε ένα φυτό κάνναβης, ένα πιστόλι και φυσίγγια.

Σε βάρος της μητέρας, που επίσης συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για το νόμο περί ναρκωτικών και όπλων.

Πηγή: best-tv





Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία - Μελόνι: η επικεφαλής της άκρας δεξιάς, η νίκη στις εκλογές και η υπόσχεση

Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 181 σημεία

“Εξπρές Σάμινα”: Η ναυτική τραγωδία που συγκλόνισε την Ελλάδα (εικόνες)