Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Παίκτης φαινόμενο απόψε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο αποψινό επεισόδιο, θα δούμε αν ο Στέλιος Αλεπουδέας, ένας παίκτης-φαινόμενο, θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το πιο δυνατό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, έρχεται και απόψε στις 20:00 για να χαρίσει γνώσεις, συγκινήσεις, απρόοπτα και συναρπαστικές στιγμές.

Στο αποψινό επεισόδιο, θα δούμε αν ο Στέλιος Αλεπουδέας, ένας παίκτης-φαινόμενο, θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Προπονητής χάντμπολ, ο Στέλιος ξέρει τον τρόπο να κάνει ντρίμπλες, να πασάρει, να σουτάρει, να βάζει την μπάλα στα δίχτυα του αντιπάλου και να αγωνίζεται με πάθος, μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Μέχρι πού θα φτάσει απόψε;

Θα γράψει Ιστορία;

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Πατέρας και κόρη ζουν μέσα στο αυτοκίνητο τους από τον Φεβρουάριο! (εικόνες)

Κακοποίηση στην Μεσσηνία: Τι είναι το “σύνδρομο ανατάραξης μωρού” - Στον Εισαγγελέα ο πατέρας

Στερλίνα: “Βουτιά” και σε χαμηλό ιστορικό έναντι του δολαρίου