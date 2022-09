Πολιτική

Τηλεοπτικές άδειες: Νέα αναβολή στην δίκη Κρέτσου

Σε νέα αναβολή οδηγήθηκε η δίκη με κατηγορούμενο τον πρώην γενικό γραμματέα Ενημέρωσης και αλλα έξι άτομα.



Νέα αναβολή στη δίκη με κατηγορούμενο τον Λευτέρη Κρέτσο λόγω απουσίας ουσιωδών μαρτύρων, βουλευτών, δόθηκε σήμερα.

Η δίκη θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου και πέραν του πρώην γενικού γραμματέα Ενημέρωσης, που κατηγορείται για ψευδή βεβαίωση, στο εδώλιο κάθονται τα μέλη που είχαν απαρτίσει την Επιτροπή Αξιολόγησης για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών το 2016.

Η υπόθεση οδηγήθηκε σε νέα αναβολή εξαιτίας της απουσίας αρκετών μαρτύρων-βουλευτών, με τον εισαγγελέα να προτείνει αναβολή της δίκης.

Ο κ. Κρέτσος κατηγορείται για ψευδή βεβαίωση μαζί με πέντε μέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Κι αυτό διότι φέρονται να αγνόησαν τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας συμφερόντων Καλογρίτσα, ώστε να μπορέσει να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Ως ηθικός αυτουργός έχει παραπεμφθεί στο εδώλιο ο Ιωάννης Καλογρίτσας, γιος του εργολάβου Χρήστου Καλογρίτσα.

