Ουκρανία: Νέοι ομαδικοί τάφοι στην Ιζιούμ (βίντεο)

Νέοι ομαδικοί τάφοι ανακαλύφθηκαν στην πόλη που ανέκτησε η Ουκρανία, εκεί όπου έχουν ήδη ανακαλυφθεί εκατοντάδες σοροί βασανισμένων ανθρώπων.

Ακόμα δύο μαζικούς τάφους με εκατοντάδες πτώματα ανακάλυψαν οι Αρχές της Ουκρανίας στην πόλη Ιζιούμ, όπως μεταδίδει το RTL, το ολλανδικό κανάλι που βρίσκεται στην περιοχή.

Στην πόλη που ανακατέλαβαν οι Ουκρανοί από τους Ρώσους τον προηγούμενο μήνα, έχουν ήδη βρεθεί 436 πτώματα, τα περισσότερα εκ των οποίων ανήκουν σε αμάχους και τα περισσότερα εξ αυτών φέρουν σημάδια βασανιστηρίων.

Η ουκρανική αστυνομία ισχυρίστηκε επίσης ότι ανακάλυψε «θαλάμους βασανιστηρίων» στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ιζιούμ.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κατηγορηθεί για πολλαπλές κακοποιήσεις σε εδάφη που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους στην Ουκρανία.

Στην Μπούτσα στα περίχωρα του Κιέβου μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή στα τέλη Μαρτίου, ανακαλύφθηκαν πτώματα αμάχων που είχαν εκτελεστεί εν ψυχρώ.

Η Μόσχα αρνείται ότι διέπραξε αυτά τα εγκλήματα και χαρακτήρισε την ανακάλυψη των τάφων στο Ιζιούμ «ψέμα».

