Παράξενα

ΚΑΤ: Καθαρίστρια γέννησε σε λεκάνη τουαλέτας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μυστήριο με την γυναίκα που γέννησε σε λεκάνη τουαλέτας. Η ίδια υποστήριξε πως δεν ήξερε ότι είναι έγκυος.



Απίστευτη είναι η ιστορία μιας καθαρίστριας του νοσοκομείου ΚΑΤ, που γέννησε στην τουαλέτα χωρίς να γνωρίζει ότι είναι έγκυος, όπως η ίδια υποστήριξε.

Η γυναίκα, που δούλευε ως καθαρίστρια στα χειρουργεία στο νοσοκομείο, το πρωί της Πέμπτης ένιωσε ξαφνικά έναν έντονο πόνο. Σύμφωνα με την ίδια, πήγε τουαλέτα και γέννησε στη λεκάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν 35 βδομάδων έγκυος, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν είχε πει πως ήταν έγκυος φοβούμενη μη χάσει την εργασία της.

Μητέρα και νεογνό μεταφέρθηκαν άμεσα στο «Έλενα», εκεί όπου παραμένει μέχρι και σήμερα το πρόωρο μωράκι σε θερμοκοιτίδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσηνία - Κακοποίηση βρέφους: Ήταν η “κακιά στιγμή” λέει ο πατέρας του

Μετρό: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής 3

“Χαμόγελο του Παιδιού”: έκλεψαν γαϊδουράκια από το αγρόκτημα στην Κέρκυρα