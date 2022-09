“The 2Night Show” - Τζομπανάκη: Έχω μετανιώσει για κάποιες προσωπικές επιλογές (βίντεο)

Life

Οι αλλαγές στη ζωή της και όσα «στερήθηκε», μετακομίζοντας στην Αμερική. Η σχέση με τον γιο της Ορφέα Αυγουστίδη και τον εγγονό της. Για ποιες προσωπικές επιλογές της έχει μετανιώσει.



Στην πρεμιέρα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μετά τον Νίκο Χατζηνικολάου, υποδέχτηκε και την Μαρία Τζομπανάκη.

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή της και για όσα «στερήθηκε», μετακομίζοντας στην Αμερική για να βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της, Γιάννη. Αναφέρθηκε στην σχέση που έχει με τον γιο της Ορφέα Αυγουστίδη και τον εγγονό της, ενώ αποκάλυψε για ποιες προσωπικές επιλογές της έχει μετανιώσει.

Η αγαπημένη ηθοποιός αποκάλυψε για πρώτη φορά, πως φέτος έχει δεχτεί πρόταση να γίνει παρουσιάστρια. Παράλληλα μίλησε και για την επιτυχημένη σειρά «Σασμός» που πρωταγωνιστεί.

«Υπάρχουν πράγματα που θα ήθελα να μην έχω κάνει. Έχω μετανιώσει για κάποιες προσωπικές επιλογές. Έχασα χρόνο, πλήγωσα και με πλήγωσαν αυτά τα λάθη. Είναι τόσα πολλά πράγματα που θα ήθελα να κάνω ακόμα, που θα ήθελα ακόμα μια ζωή. Κάτι που κυνηγάω έχει να κάνει με τον πολιτισμικό τουρισμό, αφορά την Ελλάδα και την Κρήτη. Θα ήθελα να το ολοκληρώσω τουλάχιστον στην Κρήτη. Μου έχουν πει για παρουσίαση, μου έχουν κάνει πρόταση. Νομίζω θα το κάνω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Δεν έχουμε ολοκληρώσει την κουβέντα. Δε ξέρω αν θα γίνει, δεν έχουμε φτάσει στο τελικό» ανέφερε η Μαρία Τζομπανάκη.

Μιλώντας για την σειρά του «Σασμός», η Μαρία Τζομπανάκη είπε πως «αν ένα παιδί αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου επειδή έτσι του κάπνισε φυσικά και να τιμωρηθεί. Αν κλέψει το παιδί επειδή είναι τεμπέλης, έχει ευθύνη ο γονιός. Θεωρώ ότι οι γονείς παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στις μελλοντικές επιλογές των παιδιών του. Η επιτυχία είναι επειδή ασχολούμαστε με την σκοτεινή πλευρά της Κρήτης, που είναι γοητευτική. Είναι πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί, το βιβλίο, το σενάριο, η παραγωγή».

