Βίασε την ανήλικη κόρη της συντρόφου του την ώρα που αυτή γεννούσε το παιδί τους

Η εξομολόγηση στην καθηγήτρια και η σύλληψη του πατριού. Η μητέρα φέρεται να αμφισβητεί την καταγγελία της κόρης της, που ισχυρίζεται ότι βιαζόταν συστηματικά από τα 11 χρόνια της.

Ανατριχίλα προκαλεί μια νέα υπόθεση βιασμού ανήλικης στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, ένας 46χρονος άνδρας από χωριό του δήμου Ηρακλείου βίασε την 13χρονη κόρη της συζύγου του, από τον προηγούμενό της γάμο.

Όλα έγιναν την Δευτέρα και ενώ η αλλοδαπή γυναίκα βρισκόταν στο μαιευτήριο για να γεννήσει το πέμπτο της παιδί.

Ο 46χρονος, που επέβλεπε την 13χρονη ως πατριός της, φέρεται να την βίασε, ενώ όπως αποκαλύφθηκε αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά.

Το κορίτσι δεν άντεξε τον εφιάλτη που βίωνε στα χέρια του πατριού της και έσπασε τη σιωπή του. Απευθύνθηκε σε καθηγήτριά της, επικαλούμενη πως όσα περιέγραφε συνέβαιναν σε φίλη της. Η εκπαιδευτικός που αντιλήφθηκε ότι πιθανότητα η μαθήτριά της ήταν το κορίτσι που κακοποιείται κινητοποίησε τον μηχανισμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, ο 46χρονος φέρεται να την κακοποιούσε σεξουαλικά από το 2020, όταν το κορίτσι ήταν μόλις 11 ετών.

Οι αποτρόπαιες πράξεις του ήταν μάλιστα συχνές, αφού όπως καταγγέλθηκε φέρεται να βίαζε την ανήλικη περίπου 1 φορά την εβδομάδα.

Το κορίτσι εξετάστηκε από ιατροδικαστή και ελήφθη βιολογικό υλικό, αλλά και από παιδοψυχίατρο.

Νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική νοσοκομείου του Ηρακλείου, ενώ ο 46χρονος πατριός συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μητέρα της ανήλικης, η οποία έχει 3 παιδιά από προηγούμενο γάμο και δύο παιδιά, ένα αγόρι και το νεογέννητο, με τον 46χρονο φέρεται να μην πιστεύει όσα κατήγγειλε η 13χρονη κόρη της.

