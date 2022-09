Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: Η αποσφράγιση του σπιτιού και η αποκάλυψη για επιστολή που ετοιμάζει η οικογένεια (βίντεο)

Άνοιξε το σπίτι της σπιτονοικοκυράς του ζεύγους Πισπιρίγκου – Δασκαλάκη. Στην αντεπίθεση περνά η Ρούλα Πισπιρίγκου, μαζί με την αδερφή της και την μητέρα της.





Αποσφραγίστηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης η πόρτα του σπιτιού της 69χρονης όπου διέμενε η Ρούλα Πισπιρίγκου με τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά τους, στην Πάτρα.

Το διαμέρισμα άνοιξε παρουσία συμβολαιογράφου, των δικηγόρων και συγγενών της εκλιπούσας ιδιοκτήτριας.

Έγινε απογραφή των αντικειμένων που βρίσκονται στο σπίτι της σπιτονοικοκυράς.

Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Λέων, κατά την έξοδό του από το σπίτι, είπε ότι δεν βρέθηκαν τα ασημένια σερβίτσια στο σπίτι της σπιτονοικοκυράς, ενώ από την πλευρά του ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος δήλωσε ότι τον έχουν εξουσιοδοτήσει να καταθέσει μηνύσεις και αγωγές για τα πράγματα που λείπουν.

Αποκάλυψη για επιστολή που ετοιμάζει η οικογένεια Πισπιρίγκου

Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μια αποκάλυψη στην εκπομπή «Το Πρωινό», σχετικά με την νέα κίνηση που ετοιμάζει η οικογένεια Πισπιρίγκου, μαζί με τον δικηγόρο τους Αλέξη Κούγια.

Από τότε που ανέλαβε την υπόθεση ο Αλέξης Κούγιας τους έχει απαγορεύσει να μιλάνε με τον οποιονδήποτε, αλλά και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι για την ουσία της υπόθεση δεν θα μιλάει, αλλά θα βγάζει μόνο δελτία Τύπου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Ρούλα Πισπιρίγκου, η αδερφή της Δήμητρα και η μητέρα τους Ελένη, τώρα αναμένεται να περάσουν στην αντεπίθεση και ετοιμάζουν εκτενέστατη ανακοίνωση όπου θα κατονομάζουν και ονόματα δημοσιογράφων και δικηγορών και συγκεκριμένες πράξεις νόμιμες και παράνομες.

Παρακολουθήστε όλα όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για την υπόθεση στην εκπομπή "Το Πρωινό":

