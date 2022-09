Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Θάνατος Τζωρτζίνας: Την παραπομπή σε δίκη ζητά ο εισαγγελέας

"Καταπέλτης" ο εισαγγελέας για την Ρούλα Πισπιρίγκου. "Δείχνει" εδώλιο για δύο κακουργήματα.

Την παραπομπή της Ρούλας Πισπιρίγκου στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για το θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας αλλά και την απόπειρα ανθρωποκτονίας του παιδιού που είχε προηγηθεί μερικούς μήνες πριν, εισηγείται στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Γιώργος Νούλης.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά από τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που θα κρίνουν την υπόθεση του θανάτου της 9χρονης, να παραπέμψουν την 34χρονη μητέρα της και για τις δύο κατηγορίες που της αποδίδονται και αφορούν το θάνατο του παιδιού τον Ιανουάριο του 2022, αλλά και την απόπειρα να τερματίσει τη ζωή της Τζωρτζίνας λίγους μήνες πριν κατά τη διάρκεια νοσηλείας της 9χρονης.

Παράλληλα ο κ. Νούλης ζητά από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών να παρατείνει την προφυλάκιση της 34χρονης η οποία κρατείται προσωρινά για το θάνατο της Τζωρτζίνας από τον περασμένο Απρίλιο.

Ο εισαγγελικός λειτουργός είναι αυτός που τον περασμένο Ιούλιο αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου για το θάνατο της Τζωρτζίνας από ισχυρή δόση κεταμίνης, άσκησε συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος της Πισπιρίγκου για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του παιδιού της. Η απόπειρα ανθρωποκτονίας αφορά το ιατρικό περιστατικό που αντιμετώπισε η Τζωρτζίνα, τον Απρίλιο του 2021, ενώ νοσηλευόταν στο Καραμανδάνειο όπου χωρίς παθολογικά ευρήματα εκδήλωσε καρδιακή ανακοπή. Οι δικαστικές αρχές αποδίδουν την ανακοπή σε εξωτερική παρέμβαση και συγκεκριμένα από τη μητέρα της η οποία φαίνεται, κατά τη δικογραφία, να μην πέτυχε τότε τον θανατηφόρο σκοπό της χάρη στην παρέμβαση των γιατρών. Το κοριτσάκι μετά από αυτό είχε υποστεί μόνιμη εγκεφαλική βλάβη.

Για την υπόθεση της Τζωρτζίνας αναμένεται τις επόμενες ημέρες να εκδώσει το βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Παράλληλα με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσεται και η ανάκριση που ήδη διενεργείται για τις υποθέσεις δολοφονίας και των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας, στο πλαίσιο της οποίας η 34χρονη θα κληθεί σε απολογία.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

Ανακοίνωση με αφορμή την πρόταση του Εισαγγελέα εξέδωσε ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου Αλέξης Κούγιας. Συγκεκριμένα, ο κ. Κούγιας αναφέρει:

"Σήμερα, δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ η εισαγγελική πρόταση για τη μια ανθρωποκτονία εκ των τριών, για τις οποίες κατηγορείται η εντολέας μου κα Σωτηρία Πισπιρίγκου.

Όπως επί 5 σχεδόν δεκαετίες δηλώνω καθημερινά σε όσες υποθέσεις έχω την τιμή να με επιλέγουν ως δικηγόρο, όσον αφορά τις εισαγγελικές προτάσεις είτε προς Συμβούλια, είτε προς Δικαστήρια, θα δηλώσω και τώρα.

Η άσκηση μιας ποινικής διώξεως, η εισαγγελική πρόταση είτε σε Συμβούλια, είτε σε Δικαστήρια δεν είναι τίποτε άλλο παρά η υποκειμενική άποψη ενός η μίας Εισαγγελέως, όπου μόνο με πιθανολόγηση διατυπώνουν την προσωπική τους άποψη για την κατηγορία, η οποία πρέπει να αποδοθεί εις βάρος ενός ή περισσοτέρων Ελλήνων πολιτών.

Σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει είτε η ποινική δίωξη, είτε η εισαγγελική πρόταση την κρίση των Δικαστών που θα κρίνουν την υπόθεση.

Προσωπικά εμένα και την εντολέα μου μας ενδιαφέρει η κρίση των τακτικών Δικαστών και των Ενόρκων, οι οποίοι θα κρίνουν το εάν η κα Πισπιρίγκου διέπραξε τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι η πρόταση ενός η μίας Εισαγγελέως εναντίον οιασδήποτε δικαστικής αρχής δεν διαφέρει σε τίποτα, όσο αφορά την τελική δικαστική κρίση, από την πρόταση ενός δικηγόρου.

Σέβομαι τους Εισαγγελείς και το έργο τους αλλά ούτε οι Εισαγγελείς, ούτε εμείς οι Δικηγόροι ψηφίζουμε για το ποια πρέπει να είναι η δίκαιη απόφαση, και η λειτουργηματική παρουσία μας αρχίζει και τελειώνει μόνο στο να βοηθήσουμε το Δικαστήριο ανάλογα με το κύρος και την επάρκειά μας, ώστε να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση" .

