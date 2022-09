Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της εβδομάδας

Οι νέες μολύνσεις της περασμένης εβδομάδας, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε σημαντικά την προηγούμενη εβδομάδα η μαύρη λίστα με τους θανάτους ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Αυξομειώσεις καταγράφονται στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας, όπως και στις νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ, ανακοίνωσε ότι την εβδομάδα αναφοράς 19-25 Σεπτεμβρίου, 44.775 κρούσματα COVID-19. Τα 12.637 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 6.353 στη Θεσσαλονίκη.

Προβληματισμό δημιουργεί και η αυξητική τάση, σε ορισμένες περιοχές, του ιικού φορτίου στα λύματα μεγάλων πόλεων.

Ακόμη, από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών για τον εντοπισμό κρουσμάτων από μεταλλάξεις του κορονοϊού στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η "Κένταυρος".

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

