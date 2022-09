Κοινωνία

Πρέβεζα: Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Ο δράστης και αυτόχειρας κατέληξε ενώ η σύζυγος του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Σοκαρισμένη είναι η μικρή κοινωνία στο Δρυμώνα του δήμου Ζηρού, Πρεβέζης, αφού σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 93χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του με κυνηγετικό όπλο και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η 85χρονη γυναίκα έχει μεταφερθεί τραυματισμένη στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τους δύο ηλικιωμένους εντόπισε αιμόφυρτους ο γιος τους, ο οποίος δεν μένει μαζί τους, και αμέσως ειδοποίησε τις αρχές.

