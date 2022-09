Πολιτική

Κομισιόν: Η Τουρκία να σέβεται την κυριαρχία των κρατών - μελών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάλεσμα στην Άγκυρα από την Κομισιόν να σταματήσει την απειλητική ρητορική.

Κάλεσμα στην Τουρκία «να σέβεται την κυριαρχία των κρατών-μελών της Ε.Ε. και να δεσμευτεί στην επίλυση όλων των ανοιχτών ζητημάτων στο πνεύμα καλής γειτονίας με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο» απηύθυνε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, υπεύθυνος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Πίτερ Στάνο, με φόντο την έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας.

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι ο πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα, Χριστόδουλος Λάζαρης, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αλλά και για τη γενικότερη συμπεριφορά της Τουρκίας, ο κ. Στάνο σημείωσε ότι δεν θα σχολιάσει «τι έγινε εχθες στην Άγκυρα όταν κλήθηκε ο πρέσβης, διότι αυτό είναι κάτι μεταξύ των δύο κρατών». Σε σχέση όμως με το συνολικό ζήτημα των ενεργειών της Άγκυρας, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, υπογράμμισε την αλληλεγγύη της Ε.Ε. στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε. και η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη της έχουν διατυπώσει πολύ ξεκάθαρα με μία σειρά συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις προσδοκίες από την Τουρκία να αποκλιμακώσει, να δεσμευτεί σε εποικοδομητική αποκλιμάκωση για να προχωρήσει σε μια αμοιβαία εποικοδομητική συνεργασία όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά συνολικά με την Ε.Ε.» τόνισε ο Πίτερ Στάνο συμπληρώνοντας ότι αναμένεται από την Τουρκία να σταματήσει «την απειλητική ρητορική». Ανέφερε επιπλέον ότι «οι πρόσφατες ενέργειες, προκλήσεις, ρητορική είναι σε αντίθετη κατεύθυνηση με την αποκλιμάκωση που τόσο πολύ χρειάζεται».

Υπενθυμίζεται ότι παρέμβαση για το θέμα υπήρξε και από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο υπογράμμισε ότι η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται.

Σε γραπτή του δήλωση, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι «σε μια εποχή που η Ρωσία εισέβαλε ξανά σε ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των Συμμάχων του ΝΑΤΟ δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες».

«Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσηνία - Κακοποίηση βρέφους: Ήταν η “κακιά στιγμή” λέει ο πατέρας του

NASA: Διαστημόπλοιο χτύπησε αστεροειδή για να τον εκτρέψει από την πορεία του (εικόνες)

Κώστας Μανωλάς: Τρομοκρατήθηκε από λιοντάρι στην παρουσίαση του (βίντεο)