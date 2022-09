Οικονομία

Siemens: Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε ο Ισίδωρος Ντογιάκος, μετά την παραγραφή των αδικημάτων για την υπόθεση της Siemens.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος πραγματοποίησε παρέμβαση στο θέμα της παραγραφής των αδικημάτων στην υπόθεση της Siemens και παρήγγειλε προκαταρκτική έρευνα σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα, με αφορμή την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών με την οποία κρίθηκε ότι στην υπόθεση σκανδάλου της Siemens μεγάλος αριθμός των επί μέρους αξιοποίνων πράξεων έχουν υποπέσει σε παραγραφή, ο κ. Ντογιάκος παρήγγειλε σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διενεργήσει προσωπικά προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εάν πρόσωπα τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε ιδιότητα είχαν συμμετοχή στους δικονομικούς χειρισμούς της υπόθεσης της Siemens, συνετέλεσαν ουσιαστικά με ποινικού χαρακτήρα ενέργειες ή παραλείψεις στην παραγραφή των αξιοποίνων πράξεων.

