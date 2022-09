Πολιτική

Μητσοτάκης: Είμαστε δύναμη σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού από την ετήσια συνάντηση της ΚΟ του ΕΛΚ, που γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην ετήσια συνάντηση της ΚΟ του ΕΛΚ η οποία γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξελέγη τον Ιούλιο του 2019 με καθαρή εντολή «αφού πειραματιστήκαμε με το λαϊκισμό» και από τότε αντιμετώπισε κρίσεις, όπως η πανδημία και το μεταναστευτικό. «Η Τουρκία εργαλειοποίησε μετανάστες και πρόσφυγες από το Μάρτιο του 2020 και εμείς είμαστε δύναμη σταθερότητας σε μια ασταθή γεωπολιτική περιοχή. Θέσαμε την Τουρκία προ των ευθυνών της όσον αφορά στις πρακτικές εργαλειοποίησης μεταναστών και προσφύγων για τις δικές της γεωπολιτικές επιδιώξεις», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα για την οικονομία είπε ότι η κυβέρνηση δημιούργησε ανάπτυξη και δουλειές για όλους τους Έλληνες. «Η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο στην ευρωπαϊκή οικογένεια», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας αναφορά και στο χθεσινό άρθρο στους Financial Times το οποίο χαρακτήρισε την Ελλάδα ένα από τα επτά οικονομικά θαύματα παγκοσμίως.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πτώση της ανεργίας και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, καθώς και στις μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε η κυβέρνηση σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η υγεία.

Είπε επίσης ότι η ΝΔ προηγείται στις δημοσκοπήσεις και εκτίμησε ότι την άνοιξη του 2023 οι πολίτες θα ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν το 2019.

Επιπρόσθετα τόνισε ότι το ενεργειακό κόστος και το υψηλό κόστος ζωής είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και πως δεν αρκούν τα εθνικά προγράμματα αλλά χρειάζεται να πάρει αποφάσεις και η ΕΕ. Επ'αυτού υπενθύμισε την πρόταση της Ελλάδας μαζί με άλλες χώρες για τον ορισμό πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που εισάγεται στην Ευρώπη. «Φοβάμαι ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα. Χρειάζονται ευρωπαϊκές απαντήσεις για το πώς θα συνεργαστούμε για το κόστος της ενέργειας που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα κατάφερε να κερδίσει πίσω τη φήμη της. Δεν είναι ο αδύναμος πυλώνας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αλλά ο δυνατός πυλώνας χάρις στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη», υπογράμμισε στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ.

H Ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στην ετήσια συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ

Manfred, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη η χαρά μου που σε υποδέχομαι στην Κρήτη. Όπως ίσως να γνωρίζετε κατάγομαι από την Κρήτη και όταν συζητήσαμε με τον Βαγγέλη (Μεϊμαράκη) - ο οποίος επίσης κατάγεται από την Κρήτη - το που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι Study Days, υπήρχε μόνο μια επιλογή. Η Κρήτη βεβαίως. Επομένως, είναι χαρά μας που βρίσκεστε εδώ και είμαι βέβαιος ότι οι επόμενες δυόμιση ημέρες θα είναι παραγωγικές, από άποψη συζητήσεων. Αλλά θα είναι και μια ευκαιρία να ανακαλύψετε την ομορφιά του νησιού, γιατί όχι να απολαύσετε τη θάλασσα και σίγουρα θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε και την ενδοχώρα και κάποια από τα εντυπωσιακό αρχαιολογικά μνημεία που βρίσκονται κοντά στο ξενοδοχείο όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση.

Manfred, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σκέφτηκα να κάνω μια σχετικά σύντομη δήλωση για να έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να υπάρχουν. Αλλά θα πρέπει να πω ότι επέδειξες αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Επέμενες να έρθεις στην Κρήτη, παρά τις πολλές δυσκολίες. Έναν σεισμό, έναν ακόμα κύκλο της πανδημίας του COVID-19. Αλλά, μιλώντας για ανθεκτικότητα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί μας κάποιες σκέψεις για την πολιτική ανθεκτικότητα και τι καταφέραμε να πετύχουμε στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια. Γιατί πιστεύω πως αυτό που καταφέραμε στην Ελλάδα σχετίζεται με το ευρύτερο πλαίσιο, την ευρύτερη συζήτηση που έχουμε στο επίπεδο της ευρωπαϊκής πολιτικής οικογένειας. Όπως, ίσως θυμάστε, αναλάβαμε την διακυβέρνηση τον Ιούλιο του 2019 αφού η χώρα πειραματίστηκε με το λαϊκισμό της αριστεράς για τέσσερα χρόνια. Και αναλάβαμε την διακυβέρνηση με μια πολύ σαφή εντολή.

Εν τω μεταξύ, φυσικά, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάθε είδους κρίση. Στη δική μας περίπτωση, δεν ήταν μόνο ο COVID-19 και η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού. Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και μια κρίση στο μεταναστευτικό - η Τουρκία εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ξεκινώντας από τον Μάρτιο του 2020 - και φυσικά κληθήκαμε να αποτελέσουμε δύναμη σταθερότητας σε μια πολύ ασταθή γεωπολιτική γειτονιά. Αλλά παρά το γεγονός ότι δαπανήσαμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας για την αντιμετώπιση κρίσεων που δεν προκαλέσαμε εμείς, καταφέραμε να υλοποιήσουμε με επιτυχία την εκλογική μας ατζέντα.

Ο «Νο1» στόχος μας όταν αναλάβαμε την εξουσία ήταν να διασφαλίσουμε ότι θα αλλάζαμε τη δομή της ελληνικής οικονομίας και θα εξασφαλίζαμε ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και μεγαλύτερο εισόδημα για όλους τους Έλληνες. Και όντως, συγκράτησα αυτό που είπες Manfred, ότι δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι πλέον το “μαύρο πρόβατο” της ευρωπαϊκής οικογένειας. Μάς ικανοποιεί ιδιαίτερα να διαβάζουμε στον Διεθνή Τύπο ενδιαφέρουσες ιστορίες για το πώς η Ελλάδα αντιστέκεται στο ρεύμα και τα πάει ιδιαίτερα καλά σε μια στιγμή που η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται στην ύφεση. Υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στους Financial Times, χθες, που ανέφερε επτά χώρες που σε αυτή τη συγκυρία έχουν εξαιρετικά καλές, οικονομικές επιδόσεις. Η Ελλάδα ήταν μια από αυτές.

Και φυσικά, μάς ικανοποιεί το γεγονός ότι μπορέσαμε να τηρήσουμε τη θεμελιώδη υπόσχεσή μας, η οποία ήταν να θέσουμε την Ελλάδα σε μια τροχιά υψηλής ανάπτυξης, να μειώσουμε την ανεργία, να προσελκύσουμε άμεσες ξένες επενδύσεις και να διασφαλίσουμε ότι η ελληνική οικονομία θα γίνει και πάλι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται. Αν κοιτάξετε τους ρυθμούς ανάπτυξής μας, θα ξεπεράσουμε φέτος το 5%. Θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το 6%, και υπολογίζουμε ανάπτυξη άνω του 2% για το επόμενο έτος, σε μια εποχή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ύφεση. Καταφέραμε να μειώσουμε την ανεργία κατά περισσότερες από πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Σημειώσαμε ρεκόρ ως προς την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και καταφέραμε να διαφοροποιήσουμε την ελληνική οικονομία πέρα ??από τους παραδοσιακούς μας πυλώνες που είναι ο τουρισμός, η γεωργία. Να προσελκύσουμε σημαντικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και σε νέους τομείς όπως η τεχνολογία.

Όλες οι αμερικανικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας έχουν επενδύσει στην Ελλάδα και η χώρα μετατρέπεται πολύ γρήγορα σε τεχνολογικό κόμβο για ολόκληρη την περιοχή. Ταυτόχρονα, εστιάσαμε πολύ σε θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την πολιτική μας οικογένεια και τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα. Ύστερα από δέκα χρόνια υποεπενδύσεων στις αμυντικές μας δυνάμεις, ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα που διασφαλίζει ότι προσθέτουμε τις απαραίτητες δυνατότητες στις αμυντικές μας δυνάμεις, τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε έναν πολύ απρόβλεπτο γείτονα. Εστιάσαμε πολύ στο να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόσουμε μια διαφορετική πολιτική στο ζήτημα της μετανάστευσης. Μπορούμε πραγματικά να προστατεύουμε τα σύνορά μας με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Καταφέραμε να μειώσουμε τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο πάνω από 80%. Ουσιαστικά καταπολεμήσαμε τα δίκτυα λαθρεμπόρων που κερδοσκοπούν με την εμπορία ανθρώπων από τις ακτές του Αιγαίου της Τουρκίας στα νησιά μας. Και επίσης εγκαλέσαμε την Τουρκία όσον αφορά τις πρακτικές της να εργαλειοποιεί τους μετανάστες και τους πρόσφυγες για τους δικούς της γεωπολιτικούς σκοπούς. Ταυτόχρονα, έχουμε εφαρμόσει σειρά μεταρρυθμίσεων για να διασφαλίσουμε ότι θα αναβαθμίσουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες του κράτους. Μπορεί κάποιος να συναλλάσσεται με το κράτος ψηφιακά για το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών του υποθέσεων.

Επενδύσαμε πολύ στην εκπαίδευση, επενδύσαμε πολύ στην υγεία. Και επικεντρωνόμαστε πραγματικά στο να διασφαλίσουμε ότι η νέα ανάπτυξη που οραματιζόμαστε μειώνει τις ανισότητες και προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη. Οπότε μιλάμε πραγματικά για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, για την οποία, φυσικά, δεν γίνονται συμβιβασμοί όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος μας. Η πράσινη ατζέντα μας ήταν μία από τις πιο δυναμικές στην Ευρώπη και σκοπεύουμε να τη διατηρήσουμε έτσι και στο άμεσο μέλλον. Πραγματικά λοιπόν, πιστεύω ότι μπαίνουμε στον εκλογικό κύκλο από θέση ισχύος.

Εξακολουθούμε να προηγούμαστε στις δημοσκοπήσεις με διαφορά μεταξύ οκτώ και δέκα ποσοστιαίων μονάδων. Και πιστεύω ότι όταν θα έρθει η ώρα, την άνοιξη του 2023, να προβάλουμε τα επιχειρήματά μας στον ελληνικό λαό, θεωρώ ότι είναι λογικό να ισχυριστούμε ότι τηρήσαμε τις εκλογικές μας υποσχέσεις, ότι η Ελλάδα βρίσκεται τώρα σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση το 2019. Και είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα μάς δώσει μια δεύτερη εντολή για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά που ξεκινήσαμε.

Λίγα λόγια για τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Καθώς όλους τους ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων απασχολεί, αγαπητέ Manfred, μία ερώτηση, και αυτό είναι το αυξανόμενο κόστος ζωής, ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι προϊόν του αυξανόμενου κόστους της ενέργειας ως αποτέλεσμα της εργαλειοποίησης του φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Όλοι έχουμε θέσει σε εφαρμογή γενναία προγράμματα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών απέναντι στο αυξανόμενο κόστος της ενέργειας. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό. Φοβάμαι ότι η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει ακόμη να δώσει μια αποφασιστική απάντηση όσον αφορά το πρόβλημα της ενέργειας. Η Ελλάδα ασκεί ενεργά πιέσεις, μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες για ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο θα περιλαμβάνει και το LNG που εισάγεται στην Ευρώπη αλλά και το φυσικό αέριο μέσω αγωγών από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Και κερδίζει αυξανόμενη υποστήριξη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά αν δεν το καταφέρουμε, αν δεν προσθέσουμε στην εσωτερική “δύναμη πυρός” που μπορούν να προσφέρουν οι προϋπολογισμοί μας, την Ευρωπαϊκή ‘’δύναμη πυρός’’ μιας συντονισμένης αντίδρασης, φοβάμαι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα και ότι η κοινωνική συνοχή θα αρχίσει να δοκιμάζεται.

Εάν συμβεί αυτό, τότε θα δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους λαϊκιστές να ενισχυθούν ενόψει του εκλογικού κύκλου του 2024 και θα κάνουμε τη δουλειά μας -να πείσουμε τους ψηφοφόρους μας ότι είμαστε οι αξιόπιστες δυνάμεις για αλλαγή- πολύ πιο δύσκολη. Επομένως, όταν θα σκέφτεστε και όταν θα συζητάτε αύριο και μεθαύριο για τις ευρωπαϊκές απαντήσεις στο ζήτημα του πληθωρισμού, παρακαλώ προσθέστε στη συζήτηση, ιδέες και σκέψεις σχετικά με το πώς μπορούμε να συντονίσουμε την ευρωπαϊκή μας απάντηση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με το κόστος της ενέργειας, γιατί αυτό είναι το “νούμερο ένα” πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε τον επόμενο χειμώνα.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, προτού προχωρήσουμε στις ερωτήσεις, με τη δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητέ Manfred, να στηρίξει το ΕΛΚ ενόψει του εκλογικού κύκλου του 2024. Έχουμε αποδείξει στην Ελλάδα ότι μπορεί κανείς να πετύχει αξιόπιστη και συμπεριληπτική ανάπτυξη και ταυτόχρονα να είναι πατριωτικά ευαίσθητος όταν πρόκειται για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και μετανάστευσης.

Κι έτσι διευρύνουμε την απήχηση που έχουμε στο εκλογικό σώμα, σε αντιπαράθεση με τους λαϊκιστές τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά. Εάν αυτά τα μαθήματα είναι με οποιονδήποτε τρόπο χρήσιμα για τη συνολική μας ευρωπαϊκή καμπάνια, είμαι πάντα έτοιμος να τα μοιραστώ μαζί σας. Μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξή μας και θα διασφαλίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ηγηθεί της προσπάθειας για την ενδυνάμωση και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του ΕΛΚ στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.

Και πριν από αυτό, είμαι σίγουρος ότι το ΕΛΚ θα σταθεί δίπλα μας καθώς αγωνιζόμαστε για μια δεύτερη θητεία στις εκλογές που θα γίνουν στην Ελλάδα το 2023.

Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Βέμπερ

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, είχε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Χερσόνησο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

«Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη μ' έναν γεωπολιτικό σεισμό: την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με τραγικές συνέπειες για τη σταθερότητα στην ήπειρό μας, για την Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς εισβολής και αμφισβήτησης της κυριαρχίας της αλλά και με πολύ σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, της ανόδου των τιμών και της ενεργειακής κρίσης, η οποία έχει προκληθεί από τον εκβιασμό της Ρωσίας που χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως όπλο για να ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες» τόνισε ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΕΛΚ που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα.'

«Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και να χαρτογραφήσουμε έναν δρόμο κοινής ευρωπαϊκής αντίδρασης προκειμένου να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις μας, κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες μας. Αναφέρομαι σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι πολύ κοντά στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και που, σήμερα, δοκιμάζονται περισσότερο από αυτή την έξαρση του εισαγόμενου πληθωρισμού που χτυπά όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες» πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι, παρότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε πρωτοφανείς δυσκολίες, η Νέα Δημοκρατία επιδεικνύει και μια πρωτοφανή, όπως χαρακτηριστικά είπε, πολιτική αντοχή. «Αυτό μπορεί να εξηγηθεί. Μπορεί να εξηγηθεί διότι διαχειριστήκαμε τις κρίσεις με αποτελεσματικότητα, αλλά και διότι ήμασταν συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις: να μειώσουμε τους φόρους, να ενισχύσουμε την άμυνα της χώρας και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή μειώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες» υπογράμμισε.

Ο κ. Βέμπερ αναφερόμενος στην διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είπε «είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός του πόσο μεγάλου σεβασμού χαίρει η χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο κι ότι έχει αφήσει οριστικά πίσω της τα χρόνια της κρίσης του ευρώ, βλέποντας τη μείωση της ανεργίας και τις πολλές θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια».

«Έχετε επίσης πολλά φορολογικά έσοδα επειδή η οικονομία πηγαίνει τόσο καλά. Πρόκειται για πολύ σημαντικά επιτεύγματα και έχουμε να μάθουμε ως EΛΚ, πολλά εδώ στην Ελλάδα» σημείωσε.

Μετά τη συνάντηση έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Μάνφρεντ Βέμπερ: Σας ευχαριστώ πολύ. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα στην Ευρώπη. Πραγματοποιούμε αυτές τις study days, γεγονός που σημαίνει πως όλοι μας οι συνάδελφοι θα βρίσκονται εδώ στην Κρήτη για τις 3 επόμενες μέρες.

Είναι μια σπουδαία εκδήλωση για εμάς. Δεν είναι μια τυπική συνάντηση, αλλά μια ιδιαίτερη συνάντηση. Είναι χαρά μας που είμαστε στην Ελλάδα, στην Κρήτη για την εκδήλωση αυτή. Είναι χαρά μας που οργανώνουμε αυτή τη συνάντηση και που είμαστε εδώ με τους φίλους μας. Επιλέξαμε την Ελλάδα και την Κρήτη γιατί για εμάς στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι ένας ισχυρός πυλώνας, με μεγάλη ιστορία και ισχυρή συνεισφορά στην ιδέα του τί θέλουμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας.

Βλέπουμε τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, εδώ, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός του πόσο μεγάλου σεβασμού χαίρει η χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο κι ότι έχει αφήσει οριστικά πίσω της τα χρόνια της κρίσης του ευρώ, βλέποντας τη μείωση της ανεργίας και τις πολλές θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

Έχετε επίσης πολλά φορολογικά έσοδα επειδή η οικονομία πηγαίνει τόσο καλά. Πρόκειται για πολύ σημαντικά επιτεύγματα και έχουμε να μάθουμε ως EΛΚ, πολλά εδώ στην Ελλάδα.

Είναι κάτι που θέλουμε να συμπεριλάβουμε επίσης στην προγραμματική μας προσέγγιση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρόγραμμά μας που θα συζητήσουμε αυτές τις μέρες εδώ στην Κρήτη. Επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι ένα κόμμα που υπερασπίζεται το κράτος δικαίου και τις αρχές της Ένωσής μας. Και στο πλαίσιο αυτό, θέλω να υπογραμμίσω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους ηγέτες, από τους κορυφαίους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που ζήτησε την αποβολή του Βίκτορ Όρμπαν από την οικογένεια του ΕΛΚ. Θέλω να το υπογραμμίσω ξανά, γιατί για μία ακόμη φορά γίνεται σήμερα πολύ μεγάλη συζήτηση για το κράτος δικαίου.

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πάντα πολύ ξεκάθαροι σε αυτό. Τον ευχαριστώ για αυτή την ισχυρή δέσμευση που βασίζεται σε κανόνες και στην κοινή αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι το μέλλον της Ευρώπης. Το τώρα έχει να κάνει με το μέλλον. Θα συζητήσουμε επίσης για τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές το 2024. Και θα το κάνουμε αυτό μαζί, ως μία σπουδαία ομάδα. Και θέλουμε να μεταφέρουμε την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Κρήτη στις Βρυξέλλες, το όραμα μιας θετικής προοπτικής με κίνητρα για το μέλλον. Αυτό είναι που θέλουμε να μεταφέρουμε στις Βρυξέλλες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αγαπητέ μου Manfred, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνεται η δυνατότητα σήμερα, ως Κρητικοί, να υποδεχθούμε σχεδόν το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Η ομάδα επέλεξε την Κρήτη για μία πολύ σημαντική συνάντηση. Βρίσκονται εδώ για τις επόμενες δυόμισι μέρες για να συζητήσουν μια σειρά από μεγάλα θέματα, μια σειρά από μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει όχι μόνο η πολιτική μας οικογένεια, αλλά η ευρωπαϊκή οικογένεια συνολικά.

Η συνάντηση αυτή ήταν προγραμματισμένη να γίνει πέρυσι, όμως ένας σεισμός, εδώ, στην Κρήτη, μας ανάγκασε να τη μεταθέσουμε.

Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη μ' έναν γεωπολιτικό σεισμό: την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με τραγικές συνέπειες για τη σταθερότητα στην ήπειρό μας, για την Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς εισβολής και αμφισβήτησης της κυριαρχίας της αλλά και με πολύ σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, της ανόδου των τιμών και της ενεργειακής κρίσης, η οποία έχει προκληθεί από τον εκβιασμό της Ρωσίας που χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως όπλο για να ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες.

Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και να χαρτογραφήσουμε έναν δρόμο κοινής ευρωπαϊκής αντίδρασης προκειμένου να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις μας, κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες μας. Αναφέρομαι σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι πολύ κοντά στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και που, σήμερα, δοκιμάζονται περισσότερο από αυτή την έξαρση του εισαγόμενου πληθωρισμού που χτυπά όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να συζητήσουμε - και ευχαριστώ τον Manfred για τα καλά του λόγια- για όσα έχουμε πετύχει στην Ελλάδα αυτά τα τελευταία τρία χρόνια, αυτούς τους 38 μήνες από τότε που ο ελληνικός λαός μάς ανέθεσε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Παρότι αντιμετωπίσαμε πρωτοφανείς δυσκολίες, θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία επιδεικνύει και μια πρωτοφανή πολιτική αντοχή. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί. Μπορεί να εξηγηθεί διότι διαχειριστήκαμε τις κρίσεις με αποτελεσματικότητα αλλά και διότι ήμασταν συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις: να μειώσουμε τους φόρους, να ενισχύσουμε την άμυνα της χώρας και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή μειώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Τα λέω αυτά διότι αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της πολιτικής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε νέους εκλογικούς κύκλους, εθνικούς για την Ελλάδα, ευρωπαϊκούς για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι ακριβώς αυτή η ατζέντα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, είναι σημαντική για τις κοινωνίες μας.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ενισχύεται πάλι, ενισχύεται σε επίπεδο εκλογών, τοπικών εκλογών, εθνικών εκλογών, πιστεύω ότι οι επόμενοι εκλογικοί κύκλοι θα είναι καλοί για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Γνωρίζει ο Manfred ότι η Νέα Δημοκρατία παρέχει πάντοτε τη στήριξη που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αναμένει από την πρώτη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, ένα από τα ισχυρότερα κόμματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς.

Καλώς ήρθες λοιπόν και πάλι Manfred, είμαι βέβαιος ότι θα έχετε έναν πολύ εποικοδομητικό διάλογο με τους συναδέλφους, αλλά είμαι, επίσης, βέβαιος ότι θα έχεις την ευκαιρία να εκτιμήσεις τις ομορφιές της Κρήτης, που είναι η πατρίδα μου και είμαι σίγουρος ότι θα την επιλέξεις ως τον επόμενο προορισμό για τις διακοπές σου.

