Υγεία - Περιβάλλον

OHE: SOS για την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δημοσιότητα σειρά συμβουλών για την πρόληψη και την προστασία από τους κινδύνους που απειλούν την ψυχική υγεία στην εργασία.

Πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για να προστατευθεί η ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας, τόνισε σήμερα ο ΟΗΕ παρουσιάζοντας νέες συστάσεις για τη μείωση των εντάσεων.

Δύο υπηρεσίες του ΟΗΕ αρμόδιες για την υγεία και την εργασία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), έδωσαν στη δημοσιότητα σειρά συμβουλών για την πρόληψη και την προστασία από τους κινδύνους που απειλούν την ψυχική υγεία στην εργασία.

Το ψυχολογικό στρες κοστίζει ακριβά στους πάσχοντες αλλά και στην κοινωνία. Εκτιμάται ότι 12 δισεκατομμύρια ημέρες εργασίας χάνονται ετησίως εξαιτίας της κατάθλιψης και του άγχους, δηλαδή 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και την ILO.

«Έχει έρθει η ώρα να επικεντρωθούμε στις αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η εργασία στην ψυχική μας υγεία», επεσήμανε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς στην κοινή ανακοίνωση των δύο υπηρεσιών.

«Η ευημερία του ατόμου αποτελεί επαρκή λόγο για να δράσουμε, αλλά η κακή ψυχική υγεία μπορεί επίσης να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην απόδοση και την παραγωγικότητα ενός ατόμου», υπογράμμισε.

Ο ΠΟΥ είχε προειδοποιήσει τον Ιούνιο ότι σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως ζούσαν με κάποια ψυχική ασθένεια πριν την πανδημία covid-19, η οποία επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση.

"Ανησυχητικοί" αριθμοί

Ένας ενήλικας σε ηλικία εργασίας στους έξι πάσχει από κάποια ψυχική ασθένεια, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

«Οι αριθμοί είναι ανησυχητικοί», δήλωσε η Μανάλ Αζί υπεύθυνη της ILO για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. «Έχουμε μια τεράστια ευθύνη», τόνισε, εξηγώντας ότι συχνά ο ίδιος ο χώρος εργασίας αποτελεί καταλύτη.

Στην νέα του έκθεση για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος ο ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι μια ικανοποιητική εργασία μπορεί να προστατεύσει την ψυχική υγεία, να προσφέρει στον εργαζόμενο μια αίσθηση ολοκλήρωσης, εμπιστοσύνης στον εαυτό του και να παράγει έσοδα.

Αντιθέτως οι κακές ή μέτριες συνθήκες εργασίας, οι κακές εργασιακές σχέσεις και η ανεργία «μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας ή των ήδη υφιστάμενων ψυχολογικών προβλημάτων».

Εκπαίδευση των επικεφαλής

Μία από τις σημαντικότερες συστάσεις του ΟΗΕ είναι η εκπαίδευση των επικεφαλής ώστε να γνωρίζουν πώς να αποτρέπουν τα στρεσογόνα περιβάλλοντα εργασίας και πώς να αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους που υποφέρουν από άγχος.

Παράλληλα ο ΠΟΥ και η ILO δημοσίευσαν κοινό υπόμνημα το οποίο παρουσιάζει πρακτικές στρατηγικές για τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους.

Εξηγεί πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι άνθρωποι που υποφέρουν από ψυχολογικά προβλήματα και να βοηθηθούν να συμμετάσχουν και να προοδεύσουν στον χώρο εργασίας.

«Πρέπει να επενδύσουμε ώστε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα πρόληψης γύρω από την ψυχική υγεία στην εργασία, να αλλάξουμε το περιβάλλον εργασίας ώστε να τερματίσουμε τον στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό και να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι που υποφέρουν από προβλήματα ψυχικής υγείας αισθάνονται ότι τους υποστηρίζουν και τους προστατεύουν», υπογράμμισε ο επικεφαλής της ILO Γκάι Ράιντερ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Παγιδευμένοι”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Καβάλα: Σκότωσε την γυναίκα του και το μωρό τους και αυτοκτόνησε

“Αγιά Σοφιά”: Η ΑΕΚ μπήκε στο σπίτι της