Κοινωνία

Πανεπιστημιούπολη: Όπλα, ναρκωτικά, κλοπές και διακίνηση από τις συμμορίες των Εστιών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ευρήματα των Αρχών από την εξάρθρωση των τριών συμμοριών που δρούσαν με ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες παρουσίασε η Ελληνική Αστυνομία.

Τα ευρήματα των Αρχών σχετικά με τις συμμορίες που δρούσαν με ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνειούπολης του Ζωγράφου παρουσίασε νωρίτερα ο Διευθυντής Ασφάλειας Αττικής, Δημήτρης Δάβαλος.

Για τη συμμετοχή τους στη συμμορία συνελήφθησαν 32 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγικά στελέχη. Ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους στη διάπραξη τουλάχιστον 29 ληστειών και κλοπών, καθώς και σε πλήθος συναλλαγών διακίνησης ναρκωτικών ουσιών

«Συγκεκριμένα καταφέραμε να εξαρθρώσουμε τρεις εγκληματικές ομάδες, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ένοπλων ληστειών και κλοπών σε καταστήματα και οικίες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, καθώς και σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η αποδόμηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πολύμηνης και συστηματικής έρευνας έπειτα από ευρείας κλίμακας και ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και στους χώρους της Πολυτεχνειούπολης του Ζωγράφου.

Συνελήφθησαν 32 μέλη των συμμοριών, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά ενώ ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους στη διάπραξη τουλάχιστον 29 ληστειών, καθώς και σε πλήθος συναλλαγών διακίνησης ναρκωτικών ουσιών έχοντας ως έδρα και ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες.

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωϊνές ώρες χθες, Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, σε οικίες και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών με την συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδα, της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής συνελήφθησαν οι ανωτέρω και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Οφείλω να συγχαρώ όλους τους αστυνομικούς που συμμετείχαν σε αυτήν την ευρεία και δύσκολη επιχείρηση για το ζήλο και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν ενώ παράλληλα θα ήθελα να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στην τραυματισθείσα αστυνομικό.

Με την δράση αυτή κατορθώσαμε να επιφέρουμε ένα σημαντικό πλήγμα στις εγκληματικές ομάδες με ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνειούπολης του Ζωγράφου όπου διέπρατταν ληστείες, πραγματοποιούσαν κλοπές και διακινούσαν ναρκωτικά», ανέφερε ο Διευθυντής της Ασφάλειας.

Τα ευρήματα και η δράση των συμμοριών

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 9 μέλη της πρώτης εγκληματικής ομάδας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για τις – κατά περίπτωση – παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, σε οικίες, καταστήματα και χώρους αποθήκευσης συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 αυτοκίνητα ,

2 πιστόλια,

4 γεμιστήρες,

67 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

πτυσσόμενα μεταλλικά γκλοπ και σουγιάδες,

πλήρης εξοπλισμός από 2 εξοπλισμένα εργαστήρια για την παραγωγή κάνναβης υδροπονικής προέλευσης,

2.770,28 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

218,77 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

42,27 γραμμάρια κοκαΐνης,

7.515 ευρώ και

εξοπλισμός για επεξεργασία - παρασκευή κατεργασμένης κάνναβης (πρέσα).

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή της πρώτης εγκληματικής ομάδας σε 80 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των συλληφθέντων έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις οπαδικής βίας, ληστειών, όπλων και ναρκωτικών.

Για τη δεύτερη εγκληματική ομάδα συνελήφθησαν 24 μέλη της συμμορίας, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία που διαπράττει ληστείες και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της συγκεκριμένης συμμορίας δραστηριοποιούνταν παραπάνω από ένα χρόνο και χρησιμοποιούσαν τις φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνειούπολης στην περιοχή του Ζωγράφου Αττικής ως σημείο αφετηρίας για τη διάπραξη ληστειών καθώς και για το σχεδιασμό αυτών, ως χώρο αποθήκευσης κλοπιμαίων, οπλισμού, ναρκωτικών ουσιών, ως χώρο επιμερισμού και διακίνησης των ναρκωτικών, ως χώρο στάθμευσης των οχημάτων που χρησιμοποιούσαν για τις έκνομες ενέργειες. Η Πολυτεχνειούπολη αποτελούσε πέραν από τον χώρο αφετηρίας και το χώρο διαφυγής, καθώς εκεί κατέφευγαν για να αποφύγουν την σύλληψη.

Η συγκεκριμένη συμμορία ακολουθούσε την εξής μεθοδολογία δράσης:

Διέπρατταν τις ένοπλες ληστείες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με μάσκες full face και γάντια, ώστε να αποφευχθεί η ταυτοποίηση τους από τις Αρχές.

Διέθεταν οπλισμό όπως πυροβόλα όπλα και μαχαίρια, τα οποία μάλιστα προέβαλαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για επίδειξη ισχύος, ενώ βρίσκονταν σε ετοιμότητα για να τα χρησιμοποιήσουν σε ενδεχόμενη αντιπαράθεση.

Χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συσκευές καταχωρημένες σε ονόματα ανύπαρκτων αλλοδαπών (αχυρανθρώπων).

Χρησιμοποιούσαν για τις μεταξύ τους επικοινωνίες «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συσκευές ( GHOST NUMBERS ) με πληθώρα τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς και διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας και ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων.

Είχαν αναπτύξει σύστημα ελέγχου για την είσοδο ατόμων εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης, εγκαθιστώντας στα σημεία εισόδου ένοπλα μέλη της συμμορίας, τα οποία διενεργούσαν άτυπο face control και ελέγχοντας άγνωστα ή ύποπτα σε αυτούς άτομα μη διστάζοντας να προτείνουν τα όπλα τους κατά τον έλεγχο.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεων ληστειών και 2 κλοπών που διαπράχθηκαν σε περιοχές πλησίον της Πολυτεχνειούπολης.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν τόσο στο χώρο των φοιτητικών εστιών όσο και στις οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Καραμπίνα,

πιστόλι-αεροβόλο όπλο,

πτυσσόμενο γκλοπ και αναδιπλούμενο σουγιά,

σιδερογροθιά-μαχαίρι,

σιδερογροθιά,

20 φυσίγγια,

αλεξίσφαιρο,

ζυγαριά ακριβείας,

νάιλον συσκευασία περιέχουσα άγνωστη ναρκωτική ουσία,

μπαλακλάβα και

δύο τρίφτες και γάντια.

Αναφορικά με τη δράση της τρίτης συμμορίας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 18 ατόμων για συμμορία που διαπράττει τετελεσμένες ληστείες κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και για - κατά περίπτωση - παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και υπόθαλψη εγκληματία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 άγνωστοι δράστες τα στοιχεία των οποίων δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα τα μέλη της συμμορίας διέπρατταν ένοπλες ληστείες και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες ενώ από τα αρχηγικά μέλη των συμμοριών γινόταν η στρατολόγηση έτερων μελών για την προστασία και υπόθαλψη του αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν τα εντάλματα.

Εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις ληστειών και 28 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών εντός πανεπιστημιακού χώρου, ενώ ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους σε υποθέσεις εμπορίας παράνομου οπλισμού και πυρομαχικών.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής επιχείρησης έγιναν προσπάθειες για τη σύλληψη αρχηγικού μέλους των συμμοριών, το οποίο αντιλαμβανόμενο την επικείμενη σύλληψη του επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε αστυνομικό, η οποία στην προσπάθειά της να αποφύγει την επίθεση προέβη στη χρήση του υπηρεσιακού της οπλισμού, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται προκειμένου να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας της οργάνωσης, ενώ πραγματοποιούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό των μη συλληφθέντων μελών των συμμοριών.

Οι συλληφθέντες, με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσηνία – κακοποίηση βρέφους: Ελεύθερος με όρους ο πατέρας

Ηράκλειο: Έκανε μπάχαλο την πτήση και συνελήφθη

Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε αστυνομικούς