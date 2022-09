Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Πανεπιστημιούπολη: Δόκιμη αστυνομικός μεταξύ των συλληφθέντων

Δεκάδες ήταν οι συλλήψεις στην επιχείρηση που έλαβε χώρα από το πρωί της Τρίτης στου Ζωγράφου, την Καισαριανή και τον Βύρωνα.

Μία δόκιμη αστυνομικός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, μεταξύ των 22 συλληφθέντων, έως τώρα, στην επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και σε άλλες περιοχές.

Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη επιχείρηση, που ξεκίνησε στις 06:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι, στην Πανεπιστημιούπολη, στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου, αλλά και σε Καισαριανή, Βύρωνα και Αθήνα, για ναρκωτικά και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, έχουν συλληφθεί έως τώρα 22 άτομα, ενώ έχουν προσαχθεί και άλλα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η δόκιμη αστυνομικός συνεργαζόταν με τον 30χρονο σεσημασμένο Αλβανό, ο οποίος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος στον "Ερυθρό Σταυρό". Υπενθυμίζεται, ότι κατά την διάρκεια της επιχείρησης, 35χρονη ανθυπαστυνόμος αισθάνθηκε αδιαθεσία και αποχώρησε. Κατά την αποχώρησή της δέχθηκε επίθεση από σεσημασμένο 30χρονο αλλοδαπό, τον οποίο τραυμάτισε κάνοντας χρήση του υπηρεσιακού της όπλου.

Αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

