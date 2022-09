Πολιτική

Τσίπρας για παρακολουθήσεις: Η Ευρώπη συμμερίζεται τις ανησυχίες μας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους είχε στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση στις Βρυξέλλες με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Αξίες και την Διαφάνεια, Βιέρα Γιούροβα, καθώς και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Χουάν Φερνάντο Λόπεζ Αγκιλάρ.

«Είχα την ευκαιρία να τους εκφράσω την έντονη ανησυχία μου για τα πλήγματα που έχει δεχτεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, πλήγματα που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την δημοκρατία στη χώρα μας, για το μεγάλο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και το δίδυμο σκάνδαλο της συγκάλυψης της αλήθειας και των ευθυνών για τις παρακολουθήσεις πολιτικών και δημοσιογράφων, το ζήτημα του ελλείματος πλουραλισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και το ζήτημα της υπονόμευσης και εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης που έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο χάσμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και στον θεσμό της δικαιοσύνης στη χώρα μας» τόνισε ο κ. Τσίπρας σε δήλωσή του σε δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με την κ. Γιούροβα.

Προσέθεσε ότι «αυτή την ανησυχία για τις εξελίξεις στη χώρα μας τη συμμερίζονται εδώ στην Ευρώπη, παρακολουθούν όσα συμβαίνουν, διότι η προστασία του κράτους δικαίου δεν είναι όπως γνωρίζετε μόνο μία υπόθεση εσωτερική, αλλά αποτελεί πυλώνα των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε:

«Συνάντησα σήμερα τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για θέματα Ελευθεριών και Δικαιοσύνης, καθώς και την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Αξιών και Διαφάνειας. Και είχα την ευκαιρία να τους εκφράσω την έντονη ανησυχία μου για τα πλήγματα που έχει δεχτεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, πλήγματα που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την δημοκρατία στη χώρα μας, για το μεγάλο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και το δίδυμο σκάνδαλο της συγκάλυψης της αλήθειας και των ευθυνών για τις παρακολουθήσεις πολιτικών και δημοσιογράφων, το ζήτημα του ελλείματος πλουραλισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και το ζήτημα της υπονόμευσης και εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης που έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο χάσμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και στον θεσμό της δικαιοσύνης στη χώρα μας.

Μπορώ να πω ότι αυτή την ανησυχία για τις εξελίξεις στη χώρα μας τη συμμερίζονται εδώ στην Ευρώπη, παρακολουθούν όσα συμβαίνουν, διότι η προστασία του κράτους δικαίου δεν είναι όπως γνωρίζετε μόνο μία υπόθεση εσωτερική, αλλά αποτελεί πυλώνα των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Σε ό,τι μας αφορά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να λάμψει η αλήθεια και να προστατευτεί η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα. Και όπου δεν υπάρξει η δυνατότητα αυτό να καταστεί εφικτό εντός της χώρας, θα το διεκδικήσουμε αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και κάθε δυνατότητα ώστε η αλήθεια να λάμψει και η δημοκρατία να αποκαταστασθεί».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα στις Βρυξέλλες, αναφέρει σε ανακοίωσή του: «Ο κ. Τσίπρας έσπευσε να συναντήσει την Επίτροπο της Ε.Ε. κ. Γιούροβα μια μέρα προτού αυτή έλθει στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του η ολοφάνερη πρόθεσή του ήταν να κατηγορήσει την Κυβέρνηση και την Πατρίδα του, παρότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία.Η Κυβέρνηση συνεργάζεται στενά με την κ. Γιουρόβα και τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η συνεργασία μας είναι αγαστή και δημιουργική, σε εντελώς διαφορετικό κλίμα και επίπεδο από όσα ψευδώς -κατά πάγια τακτική του- διασπείρει ο κ. Τσίπρας, του οποίου δύο σημαίνοντες υπουργοί των κυβερνήσεών του -ο ένας αρμόδιος για τον Τύπο και ο άλλος για τη Δικαιοσύνη και την αντιμετώπιση της διαφθοράς- έχουν παραπεμφθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη σε Ειδικό Δικαστήριο.Το πλέον προκλητικό όμως είναι ότι ο κ. Τσίπρας μιλάει για «αποκατάσταση της δημοκρατίας». Η φράση αυτή προδίδει ατελή κατανόηση των εννοιών και λεκτική σύγχυση, που ούτως ή άλλως τον χαρακτηρίζουν, και λυσσαλέο αντιπολιτευτικό μένος. Στην Ελλάδα, από το 1974, λειτουργεί μια ισχυρή φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα των οποίων θαυμαστής υπήρξε ο κ. Τσίπρας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, απάντησε με ανακοίνωσή του στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπος: «Την ώρα που όλη η ΕΕ στηλιτεύει την καθεστωτική κατρακύλα της Ελλάδας από τις πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τα πλήγματα στο κράτος δικαίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα. Ο πανικός τους από τη βαρύτατη έκθεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τις παρακολουθήσεις, τούς οδηγεί σε πολιτικές γελοιότητες. Αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενδιαφερόταν για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν θα οδηγούσε την ελληνική Βουλή σε μια Εξεταστική Επιτροπή - παρωδία. Να είναι σίγουροι όμως πως αυτό δεν το αντιλαμβάνεται μόνο ο κάθε Έλληνας πολίτης. Αλλά και η ευρωπαϊκή οικογένεια».





Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσηνία – κακοποίηση βρέφους: Ελεύθερος με όρους ο πατέρας

Πανεπιστημιούπολη: Όπλα, ναρκωτικά, κλοπές και διακίνηση από τις συμμορίες των Εστιών (εικόνες)

Χαλκδική: ο 25χρονος που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης (εικόνες)