Κοινωνία

Σούζαν Ίτον: Αναβλήθηκε η δίκη για τη φρικτή δολοφονία της

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Γιατί αναβλήθηκε η δίκη.

Για τις 16 Μαρτίου 2023 προσδιορίστηκε, από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Κρήτης, η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό της δολοφονίας της 60χρονης Αμερικανίδας βιολόγου Σούζαν Ίτον από τον 30χρονο κάτοικο Χανίων τον Ιούλιο του 2019, σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά.

Η δίκη είχε προδιοριστεί για σήμερα, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης του 30χρονου, που πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης καθώς και κάθειρξης 13 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση καθώς και για τον βιασμό της 60χρονης βιολόγου.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 30χρονος, αφού παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 60χρονη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στα Χανιά στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου, την οδήγησε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, τη βίασε και στη συνέχεια την πέταξε μέσα σε μία σπηλιά, βάθους 7 μέτρων, που την περιόδο της Κατοχής άταν γερμανικό καταφύγιο.

Το περιστατικό συνέβη στίς 4 Ιουλίου του 2019 και η σορός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε πέντε ημέρες μετά από σπηλαιολόγους.

Από τις έρευνες των Αρχών ταυτοποιήθηκε ο δράστης, ο οποίος ομολόγησε τις πράξεις του.