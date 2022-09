Κόσμος

Γαλλία: Απεργιακό μπλακ άουτ σε όλη τη χώρα (εικόνες)

Μισθοί και συντάξεις έβγαλαν τους Γάλλους στους δρόμους. Τι διεκδικούν.

Η γαλλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει σήμερα το πρώτο μεγάλο τεστ, με απεργίες και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Γαλλία για αύξηση μισθών και κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, κρίσιμης για τον Εμανουέλ Μακρόν που θέλει την υιοθέτηση του σχετικού νομοσχεδίου «πριν από το τέλος του χειμώνα».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, που επιμένει στην διατήρηση της ικανότητάς του να μεταρρυθμίσει την χώρα του, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο διάλυσης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης σε περίπτωση υπερψήφισης πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, προειδοποίησε σήμερα ο υπουργός Εργασίας Ολιβιέ Ντισόπτ.

«Αν όλες οι πλευρές της αντιπολίτευσης συνασπισθούν για να εγκρίνουν την πρόταση μομφής και να ανατρέψουν την κυβέρνηση», ο Εμανουέλ Μακρόν «θα προσφύγει στους Γάλλους και οι Γάλλοι θα αποφασίσουν και θα πουν ποια θα είναι η νέα πλειοψηφία που επιθυμούν. Και, φυσικά (...) θα περάσουμε σε προεκλογική εκστρατεία για την υποστήριξη του προέδρου», δήλωσε ο Ολιβιέ Ντισόπτ που είναι επιφορτισμένος με τις νέες διαβουλεύσεις για τις συντάξεις την επόμενη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει νέο κύκλο διαβουλεύσεων για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού με την προοπτική της έγκρισης του νομοσχεδίου «πριν από το τέλος του χειμώνα», ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν έπειτα από συνεδρίαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας χθες το βράδυ στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Κάναμε την επιλογή του διαλόγου και της διαβούλευσης» με τους κοινωνικούς εταίρους και τα πολιτικά κόμματα», είπε προσθέτοντας ότι επιθυμεί «την εφαρμογή της μεταρρύθμισης το καλοκαίρι του 2023». Η κυβέρνηση επιδιώκει την σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά τέσσερις μήνες ετησίως μέχρι τα 65 χρόνια το 2031», έναντι 62 σήμερα, εξήγησε η γαλλίδα πρωθυπουργός.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, στην προεδρία από το 2017, έχει δεσμευθεί για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού έπειτα από μία αποτυχημένη απόπειρα κατά την διάρκεια της πρώτης θητείας του εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας της Covid.

Ομως, ο πρόεδρος έχασε την απόλυτη πλειοψηφία τον Ιούνιο μετά την επανεκλογή του, γεγονός που περιπλέκει την ψήφιση των κυβερνητικών νομοσχεδίων από το κοινοβούλιο.

Καθώς τα ελλείμματα αυξάνονται και το δημόσιο χρέος φθάνει σε υψηλά επίπεδα, κυρίως εξαιτίας του πληθωρισμού και των μέτρων υποστήριξης της αγοραστικής δύναμης των Γάλλων, ο 44χρονος πρόεδρος δηλώνει ότι η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και η μείωση της ανεργίας είναι τα μόνα μέσα για την αύξηση των δημοσίων εσόδων χωρίς την αύξηση των φόρων.

Κινητοποίηση της αριστεράς

Η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν έχει εγκρίνει αυξήσεις μισθών για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους εκπαιδευτικούς και έχει θεσπίσει τους πλέον γενναιόδωρους στην Ευρώπη μηχανισμούς ασφαλείας κατά του πληθωρισμού, με την επιβολή πλαφόν στις τιμές της ενέργειας για τα νοικοκυριά και την συγκράτηση του πληθωρισμού.

Ομως η επιμονή με την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης συναντά την αντίδραση των συνδικάτων και της αριστερής αντιπολίτευσης και το μεταρρυθμιστικό του σχέδιο παραμένει αντιδημοφιλές στην Γαλλία.

«Ολα τα συνδικάτα στην Γαλλία αντιτίθενται στην συνέχιση της εργασίας μέχρι τα 64 ή τα 65 χρόνια», επανέλαβε σήμερα ο Φιλίπ Μαρτινέζ, γενικός γραμματέας της CGT, του δεύτερου συνδικάτου της Γαλλίας. Οσο για την συμμετοχή του στις διαβουλεύσεις της επόμενης εβδομάδα, απαντά ότι «αν είναι για να μας πουν να συζητήσουμε την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, δεν θα πάει μακριά», προειδοποίησε.

Η σημερινή κινητοποίηση γίνεται χωρίς την CFDT, το πρώτο γαλλικό συνδικάτο, που γνωστοποίησε στις αρχές του Σεπτεμβρίου ότι δεν θα συμμετάσχει. «Η κινητοποίηση πρέπει να γίνει κατά επιχείρηση, κατά τομέα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της CFDT Λοράν Μπερζέ.

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει την κυκλοφορία των τρένων, κυρίως στην περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας, αλλά όχι στο παρισινό μετρό. Στο Παρίσι, η πορεία θα ξεκινήσει το μεσημέρι με την συμμετοχή των συνδικαλιστικών αντιπροσωπειών, αλλά και βουλευτών. Τα κόμματα της αριστεράς που συγκροτούν το Nupes εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την κινητοποίηση.

Τα κόμματα της γαλλικής αριστεράς οργανώνουν στις 16 Οκτωβρίου «μεγάλη πορεία κατά της ακρίβειας και την κλιματικής αδράνειας», χωρίς την υποστήριξη της CGT.

