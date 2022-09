Κόσμος

Η Ρωσία προσαρτά Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα

Με φιέστα στο Κρεμλίνο και ομιλία του Πούτιν θα γίνει η επίσημη προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας, ανακοίνωθηκε από τη Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα παραστεί αύριο Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Κρεμλίνο για την υπογραφή των συμφωνιών για την ένταξη των κατεχόμενων περιοχών της Ουκρανίας στη Ρωσία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ.

"Τελετή υπογραφής των συμφωνιών για την ένταξη των νέων περιοχών στην Ομοσπονδία της Ρωσίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 15:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο Κρεμλίνο", δήλωσε ο Πεσκόφ.

"Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα εκφωνήσει σημαντική ομιλία στη διάρκεια της τελετής", πρόσθεσε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια ο Ρώσος πρόεδρος θα συναντηθεί με τους διορισμένους από τη Μόσχα επικεφαλής των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Οι αρχές στις υπό ρωσική κατοχή περιοχές της Ουκρανίας Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα διεξήγαγαν δημοψηφίσματα για την ένταξή τους στη Ρωσία και ισχυρίστηκαν ότι η πλειοψηφία των κατοίκων τάχθηκε υπέρ της κίνησης αυτής.

Η Δύση και το Κίεβο έχουν απορρίψει τα δημοψηφίσματα και έχουν προειδοποιήσει ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσουν την προσάρτηση των εδαφών αυτών στη Ρωσία.

