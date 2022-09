Κόσμος

Ζελένσκι: Αδύνατες οι συνομιλίες μετά την διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων προσάρτησης

Παρέμβαση του Προέδρου της Ουκρανίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο οποίος χαρακτήρισε τα δημοψηφίσματα ως φάρσα.

Το Κίεβο δεν μπορεί να διεξαγάγει καν συνομιλίες με τη Μόσχα έπειτα από την οργάνωση των δημοψηφισμάτων για την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών στη Ρωσία, όπου ανακοινώθηκε ήδη χθες Τρίτη το βράδυ η επικράτηση του «ναι», τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η αναγνώριση από τη Ρωσία των ψευτοδημοψηφισμάτων», η «εφαρμογή του σεναρίου της Κριμαίας», η «νιοστή προσπάθεια προσάρτησης τμήματος της ουκρανικής επικράτειας» σημαίνει «πως δεν μπορούμε να συζητήσουμε με τον νυν Ρώσο πρόεδρο» Βλαντίμιρ Πούτιν, είπε ο κ. Ζελένσκι σε μαγνητοσκοπημένη παρέμβασή του που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΣΑ.

Εκφράστηκε προτού ανακοινωθούν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στη Χερσώνα, στη Ζαπορίζια και στη Λουγκάνσκ, όπου το «ναι» στην ένταξη στη Ρωσία κέρδισε με μεγάλη διαφορά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από τις φιλορωσικές αρχές. Αργότερα, τη νίκη του «ναι» ανακοίνωσαν και οι αρχές της Ντανιέτσκ.

Στην παρέμβασή του στον ΟΗΕ, ο ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε τα δημοψηφίσματα, κατ’ αυτόν «φάρσα» με αποτελέσματα καθορισμένα «εκ των προτέρων».

Χαρακτήρισε «την προσάρτηση των περιοχών» της Ουκρανίας στη Ρωσία «την πιο βάρβαρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Από τη σκοπιά του κ. Ζελένσκι, η Ρωσία πρέπει «να διωχτεί από όλους τους διεθνείς οργανισμούς» εξαιτίας των ενεργειών της, ή τουλάχιστον να ανασταλεί η συμμετοχή της σε αυτούς.

«Οι απειλές χρήσης πυρηνικών όπλων έχουν γίνει σταθερά των Ρώσων αξιωματούχων και προπαγανδιστών», κατήγγειλε ακόμη, καθώς το Κρεμλίνο υπενθύμισε χθες Τρίτη ότι το ρωσικό στρατιωτικό δόγμα προβλέπει τη χρήση τέτοιων όπλων σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του ρωσικού εδάφους.

