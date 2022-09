Αθλητικά

Γιουβέντους – Πογκμπά: Άκουσα την καρδιά μου κι επέστρεψα

Ο διεθνής Γάλλος μέσος και πρωταθλητής κόσμου το 2018, δεν έχει αγωνιστεί ακόμη με τη φανέλα της «Μεγάλης Κυρίας» λόγω της επέμβασης που έχει κάνει στον μηνίσκο

Τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να επιστρέψει στη Γιουβέντους το περασμένο καλοκαίρι ανέλυσε ο Πολ Πογκμπά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ιταλικό περιοδικό «GQ».

Ο διεθνής Γάλλος μέσος και πρωταθλητής κόσμου το 2018, που δεν έχει αγωνιστεί ακόμη με τη φανέλα της «Μεγάλης Κυρίας» λόγω της επέμβασης που έχει κάνει στο μηνίσκο του δεξιού ποδιού, αναφέρθηκε ακόμα στις... ταραγμένες σχέσεις του με την πρώην ομάδα του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Πήρα την απόφαση να επιστρέψω στη Γιουβέντους ακούγοντας την καρδιά μου. Νομίζω πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψω. Δεν αποτελεί μυστικό πως οι τρεις προηγούμενες σεζόν μου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κύλησαν όπως θα ήθελα, αφού είχα πολλούς τραυματισμούς», τόνισε αρχικά και συνέχισε λέγοντας.

«Η Γιουβέντους έχει χάσει τα δύο τελευταία πρωταθλήματα στην Ιταλία. Η φετινή σεζόν είναι μια πολύ καλή πρόκληση τόσο για την ομάδα, όσο και για εμένα. Νομίζω πως ήταν η καταλληλότερη στιγμή για να επιστρέψω. Γνωρίζω πόσο σπουδαία είναι αυτή η φανέλα και ποτέ δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία πως ανήκω εδώ».

