Τσίπρας στον ΑΝΤ1: Στην Ευρώπη έχουμε κρατικοποιήσεις, εδώ έχουμε μοντέλο πριμοδότησης της αισχροκέρδειας

Απαντήσεις για όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας, έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για την οικονομία, την ενεργειακή κρίση, τις εκλογές και τα ελληνοτουρκικά.

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», απαντώντας σε όλα τα κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας.

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις σχολίασε ότι «ο πρώτος που δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις στη χώρα είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, γιατί αν ήταν 8 και 10 και 15 και 20 (σ.σ. μονάδες διαφορά) δεν θα έκανε εκλογές να τις κερδίσει, να καθαρίσει να τελειώνει; Ή μήπως θέλετε να πιστέψουμε ότι ο άνθρωπος που έδινε εντολή να παρακολουθούνται οι πολιτικοί του αντίπαλοι έχει μια θεσμική ευθύνη και σέβεται τους θεσμούς;». Είπε ότι «κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της κρίσης για όλους μας και για τα κόμματα και για τις εταιρείες των δημοσκοπήσεων, γιατί ο κόσμος θα κρίνει και θα συγκρίνει». Είπε ακόμη ότι αυτό που οι πολίτες «δεν μπορούν να κατανοήσουν είναι αυτή την πρεμούρα να μας αποδείξουν ότι αυτό το μεγάλο σκάνδαλο για τη δημοκρατία μας, των παρακολουθήσεων, σώνει και καλά πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν απασχολεί κανέναν στην ελληνική κοινωνία και ότι αμέσως μετά που ο Ανδρουλάκης κατήγγειλε το σκάνδαλο αυτό άρχισε να καταποντίζεται, ότι ο θύτης κερδίζει και ότι το θύμα χάνει».

Για την οικονομία και την ενεργειακή κρίση ο κ. Τσίπτας ανέφερε πως «σήμερα βρισκόμαστε δυστυχώς 4 χρόνια μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια ξανά μπροστά σε μεγάλες δυσκολίες και αν δεν είχαμε καταφέρει να ρυθμίσουμε το χρέος και να αφήσουμε ένα δημοσιονομικό απόθεμα, σήμερα η χώρα θα ήταν με το κεφάλι στο νερό», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ειδικότερα ότι έχουμε πληθωρισμό που τρέχει με 11,4%, ακρίβεια «που έχει τσακίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έχουμε δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, δεν έχουμε ισχυρό πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε μεταποίηση, έχουμε ένα προβληματικό παραγωγικό μοντέλο και έναν μοναδικό στην Ευρώπη ενεργειακό πληθωρισμό 62%, μοναδικό». Τόνισε ότι η εικόνα είναι ότι 7 στα 10 νοικοκυριά αδυνατούν να πληρώσουν το ρεύμα και έχουν μειώσει την κατανάλωση σε βασικά προϊόντα και σημείωσε πως «η ευθύνη της κυβέρνησης είναι σαφής σε ό,τι αφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζει την κρίση». Είπε ότι «εδώ έχουμε ένα μοντέλο πριμοδότησης της αισχροκέρδειας» ενώ «σε όλη την Ευρώπη έχουμε ένα κύμα κρατικοποιήσεων των ενεργειακών εταιρειών».

Εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη λέγοντας ότι στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός ιδιωτικοποίησε την ΔΕΗ, ενώ χαρακτήρισε ψέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την παραδώσαμε χρεοκοπημένη.

«Δεν κρίνομαι με τα κριτήρια του 2014. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε. Στην Θεσσαλονίκη ανέδειξα και πρότεινα ένα άλλο μοντέλο αντιμετώπισης κρίσης. Δεν έταξα λεφτόδεντρα, υποσχέθηκα οτι θα κόψω τα κλεφτόδεντρα», είπε και πρόσθεσε ότι «η παράταξη που μας έβαλε στα μνημόνια κατηγορεί εμάς. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε την χώρα από την κρίση με τους καλύτερους δυνατούς όρους». Επίσης χαρακτήρισε αδόκιμη την σύγκριση που γίνεται ανάμεσα στην περιόδο με μνημόνια και εκτός μνημονίων.

Ακόμα είπε ότι αν είχε να μοιράσει 50 δις στα χρόνια της διακυβέρνησης του θα έβγαινε πρωθυπουργός μέχρι να βαρεθεί. «Ο Μητσοτάκης τα μοίρασε άδικα. Που πήγαν αυτά τα 50 δις», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε ότι «αυτό που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία είναι το σφίξιμο, το έλλειμα προσδοκιών. Δεν θα με ικανοποιούσε να επωφεληθώ της άσχημης συνθήκης για να ξαναβγώ πρωθυπουργός».

«Αν οι εκλογές γίνονταν πριν το καλοκαίρι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δυσκολευόταν να βγει πρώτος. Τώρα που ο Μητσοτάκης αναγκάστηκε να πάει τις εκλογές στο τέλος της 4ετια διαμορφώνεται ένα διαφορετικό πλαίσιο», υπογράμμισε ακόμα.

Για τις εκλογές

Όπως είπε ο κ. Τσίπρας οι επερχόμενες εκλογές «είναι οι πρώτες βαθιά δημοκρατικές εκλογές» και πρόσθεσε ότι «η νέα μεγάλη αλλαγή είναι οι εκλογικές συνεργασίες και δεν είναι αβεβαιότητα και αστάθεια να έχεις μια δικομματική κυβέρνηση. Αυτοδύναμες κυβερνήσεις μας χρεοκόπησαν».

«Η μόνη δυνατότητα να είναι ξανά πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης είναι να συνεργαστεί με τον Βελόπουλο», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «αν θέλουμε ο τόπος να κυβερνηθεί με ευθύνη να δούμε τις επόμενες εκλογές ως μια μεγάλη ευκαιρία.»

Σημείωσε ακόμα ότι «για λόγους πρακτικούς και ηθικούς δεν διεκδικώ μια κυβέρνηση ηττημένων αλλά των νικητών. Προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή πρακτικά και ηθικά ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα για να διαμορφώσει από την επόμενη ημέρα μια κυβέρνηση συνεργασίας με τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου».

Ελληνοτουρκικά

Για τα ελληνοτουρκικά και τις προκλήσεις Ερντογάν ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «χρειάζεται να έχουμε ψυχραιμία στις ρητορικές εξάρσεις Ερντογάν. Καλό είναι να γνωρίζουν όλοι ότι απέναντι στην απειλή της εθνικής κυριαρχίας είμαστε όλοι ενωμένοι. Και ο Ερντογάν δεν έχει απάνενατί του έναν απερχόμενο και αποδυνανμωμενο Πρωθυπουργό αλλά ολόκληρο τον ελληνικό λαό».

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναρωτήθηκε «είναι δυνατόν να απειλεί σήμερα ο Ερντογάν την εθνική μας κυριαρχία και να μην υπάρχει η απειλή των κυρώσεων;», επιρρίπτοντας αιχμές στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική που ασκεί.

Πολυτεχνειούπολη - πανεπιστημιακή αστυνομία





Με αφορμή τα όσα έγιναν στην Πολυτεχνειούπολη και την εξάρθρωση συμμορίας, αλλά και την συζήτηση για την πανεπιστημιακή αστυνομία ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «οπουδήποτε στη χώρα άρα και εντός πανεπιστημίου συντελείται έγκλημα υποχρέωση της αστυνομίας ειναι να παρέμβει. Το 2017 και το 2018 η αστυνομία εκανε δυο μεγαλες επεμβάσεις στο Αριστοτέλειο που ειχαμε πληροφοριες για ναρκωτικά. Η Αστυνομία υποχρεούται να παρεμβαίνει οταν υπαρχουν εγκληματικές ενέργειες.»



«Η Πανεπιστημιακή αστυνομία τι θα μπορούσε να κανει σε αυτην την περίπτωση; Είναι μια φούσκα. Εγω λεω να στείλουμε αυτα τα παιδιά που προσλήφθηκαν στις γειτονιές για το έγκλημα οχι στα πανεπιστήμια στους φοιτητές», σημείωσε ο κ. Τσίπρας.

Οικονόμου: Ο Τσίπρας επιμένει σε αερολογίες και ψέματα

Άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου με αφορμή τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στον ΑΝΤ1.

Σε δήλωσή του ο κ. Οικονόμου αναφέρει:



«Είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας αδυνατεί να κατανοήσει τη διεθνή πραγματικότητα και να πει κάτι ουσιαστικό για όσα συμβαίνουν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Γι’ αυτό και επιμένει σε αερολογίες και ψέματα. Ενώ μέχρι χθες έλεγε ότι η κυβέρνηση άφησε την κοινωνία απροστάτευτη, σήμερα καταγγέλλει ότι μοίρασε 50 δις σε ημέτερους. Αλήθεια είναι ημέτεροι, οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι που στηρίχθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας, για να μη μπουν λουκέτα και να μη χαθούν θέσεις εργασίας; Όσο για τη φράση ότι αν είχε να μοιράσει 50 δις. θα έβγαινε πρωθυπουργός μέχρι να βαρεθεί, το μόνο που δείχνει, είναι βαθιά περιφρόνηση στους πολίτες. Είναι αμετανόητος, αποκομμένος από τις προτεραιότητες της κοινωνίας και ανεπίδεκτος μαθήσεως. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, παρόλα όσα αποκαλύπτονται καθημερινά, εξακολουθεί να είναι εναντίον της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Κι αντί να δει τα αδιέξοδα της πολιτικής του, τού φταίνε ξανά οι μετρήσεις. Είναι ίδιος με το 2019, όταν ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχει ούτε μια πιθανότητα στο εκατομμύριο να χάσει τις εκλογές από τον κ. Μητσοτάκη. Η Κυβέρνηση αντίθετα λειτουργεί με σχέδιο, με επαγγελματισμό και προσπαθεί συνεχώς να απαλύνει την ένταση των προβλημάτων στη ζωή των πολιτών.



ΥΓ: Σε ότι αφορά το πόσο προοδευτικό θα ήταν το ξανασμίξιμο του κ Τσίπρα με τον κ. Βαρουφάκη στο πλαίσιο μιας τρικομματικής κυβέρνησης, το αφήνουμε στην κρίση των πολιτών.»

