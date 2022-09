Life

“Στούντιο με Θέα”… την πρωτιά!

Πρώτη η Φαίη Μαυραγάνη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου.



Με πρωτιά σήκωσε αυλαία το «Στούντιο με Θέα», τερματίζοντας μπροστά από τον ανταγωνισμό στην κούρσα της τηλεθέασης της πρωινής ενημερωτικής ζώνης του Σαββατοκύριακου.

Τον Σεπτέμβριο, η εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη ήταν πρώτη στη ζώνη προβολής της, στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όσο 14,1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Στούντιο με Θέα» σε επιμέρους ανδρικό κοινό έφτασε το 17,9%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό άγγιξε το 17%.

Με ψύχραιμη, εναλλακτική και αισιόδοξη ματιά, η Φαίη Μαυραγάνη και η ομάδα της θα μας περιμένει, κάθε Σαββατοκύριακο στις 05:30, με ό,τι συνθέτει την ενημερωτική εικόνα της επικαιρότητας, ό,τι θέλουμε να μάθουμε, ό,τι αξίζει να γνωρίσουμε, ό,τι θα συζητηθεί την εβδομάδα που ξεκινάει, σε ένα Στούντιο που έχει για Θέα όλες τις πλευρές της ζωής.

