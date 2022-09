Πολιτική

Μπάιντεν: Θα υπερασπιστούμε “κάθε ίντσα” του ΝΑΤΟ - Ο Πούτιν ζορίζεται

Μήνυμα προς την Μόσχα πως οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν «κάθε ίντσα» του εδάφους του ΝΑΤΟ, απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν σε ομιλία του στο Λευκό Οίκο μετά την προσάρτηση των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών που υπέγραψε ο Βλαντιμίρ Πούτιν νωρίτερα σήμερα.



Όπως επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος, η προσάρτηση τμημάτων της Ουκρανίας από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «αποτελεί ένδειξη ότι ζορίζεται». Τόνισε επίσης ότι η Αμερική και οι σύμμαχοί της δεν πρόκειται να τρομοκρατηθούν από τον ίδιο, τα απερίσκεπτα λόγια του και τις απειλές του.

«Δεν πρόκειται να μας τρομάξει ή να μας εκφοβίσει. Οι ενέργειες του Πούτιν είναι ένα σημάδι ότι ζορίζεται, τα ψευδή δημοψηφίσματα που διεξήγαγε και αυτή η ρουτίνα, η ψεύτικη ρουτίνα που έκανε σήμερα το πρωί, δείχνοντας την ενότητα και τους ανθρώπους που κρατιούνται χέρι χέρι, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται ποτέ να το αναγνωρίσουν αυτό και ειλικρινά ούτε ο κόσμος πρόκειται να το αναγνωρίσει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζο Μπάιντεν.

«Δεν μπορεί να αρπάξει την επικράτεια του γείτονά του και να ξεφύγει από αυτό, τόσο απλά. Και θα συνεχίσουμε την πορεία μας, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στρατιωτικό εξοπλισμό ώστε η Ουκρανία να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και το έδαφός της και την ελευθερία της» υπογράμμισε.

