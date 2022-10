Σε «εφιάλτη» εξελίχθηκε για δεκάδες οπαδούς της Κόλο-Κόλο η ανοικτή προπόνηση της ομάδας τους την Παρασκευή (30/9), όταν κατέρρευσε μέρος της κεντρικής κερκίδας του σταδίου «Monumental» στο Σαντιάγο, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 14 ατόμων.

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χιλιάδες οπαδούς της Κόλο-Κόλο να δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα στην κερκίδα πριν υποχωρήσει υπό το βάρος τους.

Τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο και η χιλιανή εφημερίδα «La Tercera» ανέφερε ότι «ένας σημαντικός αριθμός υποστηρικτών ανέβηκε στο πάνω μέρος της κατασκευής, γεγονός που την προκάλεσε την κατάρρευσή της».

Η ανοιχτή προπόνηση της Κόλο-Κόλο, γνωστή ως «Arengazo», είναι μια παράδοση του συλλόγου όπου οι οπαδοί μπορούν να δίνουν το «παρών» στο στάδιο πριν από σημαντικούς αγώνες. Κάτι που έγινε και την Παρασκευή (30/9) ενόψει του κυριακάτικου (2/10) ντέρμπι της Κόλο-Κόλο με την Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα.

?????? The roof of a grandstand at the Colo-Colo Monumental stadium in Chile collapses when it was full of fans.#colocolo #monumental #chile #news pic.twitter.com/oLwXtgxafc