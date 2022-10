Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Κασάμι γύρισε στο λιμάνι

Οι “ερυθρόλευκοι” ανακοίνωσαν την επιστροφή του Παϊτίμ Κασάμι, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας.

Ο Παϊτίμ Κασάμι θα είναι η τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού μέχρι το επόμενο «παράθυρο» του Ιανουαρίου, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν το βράδυ της Παρασκευής (30/9) την απόκτησή του για 1+1 χρόνια, λίγες ώρες προτού εκπνεύσει η έξτρα περίοδος και για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές.

Ο Ελβετός μέσος επέστρεψε έπειτα από 6 χρόνια στους «ερυθρόλευκους», βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο ενός έτους, το οποίο θα επεκταθεί για άλλον ένα χρόνο (έως το 2024) εφόσον πιάσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό, καθώς είχε αγωνιστεί με τα «ερυθρόλευκα» τη διετία 2014/16, ενώ παραχωρήθηκε με δανεισμό στη Νότιγχαμ Φόρεστ για έναν χρόνο. Με τους Πειραιώτες έχει καταγράψει 66 συμμετοχές, πέτυχε εννέα γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ.

Πέρσι με τη φανέλα της Βασιλείας είχε 46 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με έξι γκολ και έξι ασίστ. Έχει αγωνιστεί ακόμα σε Σιόν, Φούλαμ, Παλέρμο, Λουκέρνη και Μπελινζόνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Παϊτίμ Κασάμι. Ο Ελβετός μέσος, γεννημένος στις 2 Ιουνίου 1992, επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» με τους οποίους τη διετία 2014-2016 κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο, μετρώντας 66 συμμετοχές και εννέα γκολ. Ο 30χρονος αγωνιζόταν από το 2020 στη Βασιλεία, με τη φανέλα της οποίας σε 79 παιχνίδια πέτυχε 19 γκολ και έδωσε εννέα ασίστ.

Αφού πέρασε από τα τμήματα υποδομής των Βίντερτουρ, Γκρασχόπερ, Λίβερπουλ και Λάτσιο, έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο με την ελβετική Μπελιντσόνα. Ακολούθησε η Παλέρμο, η Φούλαμ, η Λουκέρνη και ο Ολυμπιακός, από τον οποίο τη σεζόν 2016-2017 δόθηκε δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Προτού υπογράψει στη Βασιλεία αγωνίστηκε για τρία χρόνια στη Σιόν (104 συμμετοχές, 32 γκολ, 16 ασίστ).

Έχει εκπροσωπήσει 12 φορές την εθνική Ελβετίας και κατά τη διάρκεια της καριέρας του έπαιξε 38 φορές στην Premier League και 14 στη Serie A. Με τη Φούλαμ και την Παλέρμο αγωνίστηκε στο Europa League, με τη Βασιλεία στο Conference League και φυσικά με τον Ολυμπιακό σε Champions League και Europa League».?

