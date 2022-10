Πολιτική

Μητσοτάκης - Αλίγιεφ: Η Ελλάδα παίζει κομβικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Τι ειπώθηκε κατά την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, στην Σόφια, στο περιθώριο της τελετής για τον αγωγό IGB.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, στην Σόφια, πριν την τελετής έναρξης λειτουργίας του διασυνδετηρίου αγωγού Ελλάδας - Βουλγαρίας IGB.

Οι δύο ηγέτες προέβησαν σε μία συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και ανέλυσαν τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, με έμφαση τον τομέα της ενέργειας.

Υπογραμμίστηκε η σημασία του αγωγού ΤΑΡ που διέρχεται από την Ελλάδα για τη διαφοροποίηση των πηγών του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης και ο ρόλος του «Νοτίου Διαδρόμου» στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την προώθηση της ενεργειακής «πράσινης» μετάβασης, καθώς και η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια και τροφοδοσία των Βαλκανίων και της Ευρώπης λόγω της θέσης της, τόσο με τις υποδομές που διαμορφώνει (Ρεβυθούσα, Αλεξανδρούπολη), όσο και με τα κοινά εγχειρήματα στα οποία συμμετέχει ως γέφυρα με την Αφρική, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ακόμη οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ουκρανία.