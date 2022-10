Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Γυναίκα κατήγγειλε ότι την βίασε ο σύντροφός της με απειλή όπλου

Γείτονες κάλεσαν την Αστυνομία, καθώς άκουσαν την γυναίκα να φωνάζει. Στο σπίτι βρέθηκε και πολεμικό όπλο με διόπτρα και δίποδο.



Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νέα Ιωνία, καθώς από ένα σπίτι ακούγονταν γυναικείες φωνές και μεγάλη ένταση.

Οι περίοικοι στη Νέα Ιωνία αναστατώθηκαν από τις φωνές και τηλεφώνησαν στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Ιωνίας λέγοντας ότι κάποιος σε σπίτι δέρνει μια γυναίκα.

Αμεσα στο σημείο έφτασαν οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ με τους γείτονες να τους υποδεικνύουν το σημείο όπου ακούγονταν οι φωνές. Αφού βρήκαν το διαμέρισμα και χτύπησαν το κουδούνι, τους άνοιξε ένας άνδρας Έλληνας. Στην ερώτηση των αστυνομικών τι ”συμβαίνει εδώ” τους απάντησε ότι ”όλα είναι καλά”.

Οι αστυνομικοί όμως διέκριναν μια γυναίκα μέσα στο σπίτι η οποία τους έκανε κάποια νοήματα.

Οι άνδρες της ΔΙΑΣ μπήκαν μέσα με τη γυναίκα να καταγγέλλει ότι τη βίασε ο σύντροφός της με την απειλή όπλου. Σύμφωνα με το newsit.gr, μετά από έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι βρέθηκαν δύο πιστόλια και ένα πολεμικό όπλο με διόπτρα και δίποδο.

Τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα οδηγήθηκαν στο τμήμα από τους αστυνομικούς προκειμένου να αποσαφηνιστεί η υπόθεση.

Στην έρευνα έχει εμπλακεί και η ασφάλεια εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του πολεμικού όπλου.

