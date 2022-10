Κόσμος

ΗΠΑ: Νέα τροπολογία "μπλόκο" στα F16 της Τουρκίας

Δεύτερη τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό των ΗΠΑ, θέτει νέα εμπόδια στη μεταφορά μαχητικών F-16 στην Τουρκία.



Δεύτερη τροπολογία που θέτει πρόσθετες προϋποθέσεις στην Τουρκία για την απόκτηση και την αναβάθμιση των μαχητικών F-16, κατάθεσε ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν στο νομοσχέδιο για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDAA) που επεξεργάζεται η Γερουσία.

Όσον αφορά το θέμα των υπερπτήσεων στο Αιγαίο, η τροπολογία του γερουσιαστή Βαν Χόλεν κινείται στην ίδια γραμμή με αυτή που κατάθεσε στη δική του τροπολογία ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, καθώς ζητά από τον Αμερικανό πρόεδρο να πιστοποιήσει στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου ότι τα F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν για υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά.

Όπως σημειώνεται στην τροπολογία, «ο πρόεδρος δεν μπορεί να πουλήσει ή να εγκρίνει άδεια για την εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16, ή τεχνολογία αναβάθμισης, ή κιτ εκσυγχρονισμού F-16 σε οποιαδήποτε αρχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου περί Ελέγχου Αμυντικών Εξαγωγών, στην κυβέρνηση της Τουρκίας ή σε οποιονδήποτε οργανισμό ή όργανο της Τουρκίας, εκτός και εάν ο πρόεδρος πιστοποιήσει στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και στις Επιτροπές Αμυνας του Κογκρέσου ότι μια τέτοια πώληση είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ, περιλαμβάνεται λεπτομερής περιγραφή των συγκεκριμένων μέτρων που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τέτοια F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν από την Τουρκία για τις επαναλαμβανόμενες μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα και εναντίον στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά συμμάχων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του SDF για την εκστρατεία κατά του ISIS, καθώς και καμία εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16 ή τεχνολογία αναβάθμισης ή κιτ εκσυγχρονισμού F-16 δεν δύναται να πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία που η Τουρκία επικυρώσει την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ».

Σημειώνεται ότι η τροπολογία Βαν Χόλεν δεν περιορίζεται μόνο στο θέμα των τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από τα νησιά του Αιγαίου, αλλά βάζει ευρύτερες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, ζητά να επικυρωθεί το πρωτόκολλο της ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ και να διασφαλιστεί ότι τα αμερικανικά μαχητικά δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον των Κούρδων στη Συρία.

