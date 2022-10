Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου στον Πούτιν

Μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε ο Πάπας Φραγκίσκος, παρακαλώντας τον να σταματήσει τον πόλεμο.

Ο πάπας Φραγκίσκος «παρακάλεσε» σήμερα τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «να σταματήσει το σπιράλ βίας» στην Ουκρανία, καταγγέλλοντας παράλληλα την «αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο» προσάρτηση ουκρανικών περιοχών από τη Ρωσία.

Πριν την προσευχή του Αγγέλου στην πλατεία του Αγίου Μάρκου ο πάπας απευθύνθηκε «στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Ρωσίας, παρακαλώντας τον να σταματήσει, και από αγάπη προς τον λαό του, αυτό το σπιράλ βίας και θανάτου».

Είναι η πρώτη φορά που ο πάπας Φραγκίσκος αναφέρεται ευθέως στον Πούτιν σε ομιλία του μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Επίσης ο πάπας αναφέρθηκε και στην προσάρτηση ουκρανικών εδαφών από τη Μόσχα, κάνοντας λόγο για «νέες ενέργειες που αντιβαίνουν στις αρχές του διεθνούς δικαίου».

«Λυπούμαι βαθιά για τη σοβαρή κατάσταση που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Αυξάνει τον κίνδυνο πυρηνικής κλιμάκωσης, στο βαθμό που μας κάνει να φοβόμαστε για ανεξέλεγκτες και καταστροφικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο», τόνισε.

Ο ποντίφικας κάλεσε επίσης «τον πρόεδρο της Ουκρανίας (Βολοντίμιρ Ζελένσκι) να είναι ανοικτός σε σοβαρές προτάσεις ειρήνευσης».

