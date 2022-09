Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν αναγνώρισε Ζαπορίζια και Χερσώνα ως ανεξάρτητα κράτη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνώρισε ως ανεξάρτητα κράτη τις ουκρανικές περιφέρειες Ζαπορίζια και Χερσώνα, σύμφωνα με προεδρικά διατάγματα που δημοσιοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες του αργά το βράδυ χθες Πέμπτη, απαραίτητο ενδιάμεσο βήμα την παραμονή της επισημοποίησης της προσάρτησής τους στη Ρωσική Ομοσπονδία.

«Διατάσσω την αναγνώριση της κρατικής κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας» των δύο περιφερειών αυτών της νότιας Ουκρανίας, αναφέρεται στα δύο διατάγματα που υπέγραψε ο κ. Πούτιν, ο οποίος ετοιμάζεται να οριστικοποιήσει αργότερα σήμερα την προσάρτησή τους στη χώρα του, όπως και αυτή των περιφερειών Ντανιέτσκ και Λουγκάνσκ (ανατολικά).

Η Ρωσία αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντανιέτσκ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, κατόπιν αιτήματος των φιλορώσων αυτονομιστών ηγετών τους, στα τέλη του Φεβρουαρίου, λίγο πριν από την έναρξη της εισβολής του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στις τέσσερις περιφέρειες οργανώθηκαν δημοψηφίσματα, που το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του θεωρούν παράνομα, για την προσάρτησή τους στη Ρωσία.

Τελετή για την επισημοποίηση της προσάρτησής τους θα διεξαχθεί στις 15:00 (ώρα Ελλάδας) στο Κρεμλίνο.

