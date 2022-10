Πολιτισμός

Κύπρος - EUNIC: Ο Γιώργος Ταξιαρχόπουλος εξελέγη νέος Πρόεδρος

Ο διακεκριμένος εικαστικός αναδείχθηκε ομόφωνα Πρόεδρος, κατά την πρώτη συνεδρίαση, μετά από τις εκλογές του καλοκαιριού.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της νέας μετά-Covid19 εποχής του EU National Institutes for Culture (EUNIC) Cluster Cyprus, παρόντες ήταν περισσότεροι από 14 εκπρόσωποι Πρεσβειών και Διευθυντές Πολιτιστικών Ινστιτούτων χωρών μελών της ΕΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και ως συμμετέχοντες στην ομάδα συνεργασίας του Κυπριακού cluster, το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί από το 2017 με έδρα την Λευκωσία.

Η κρίσιμη αυτή συνεδρίαση, σε συνέχεια της εκλογικής αναμέτρησης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από τους υποψήφιους και ολοκληρώθηκε στην συγκεκριμένη συνάντηση, ανέδειξε ομόφωνα Πρόεδρο τον κ. Γιώργο Ταξιαρχόπουλο, Αντιπρόσωπο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Κύπρο και διεθνώς διακεκριμένο εικαστικό καλλιτέχνη, ενώ, στη θέση Αντιπροέδρου εκλέχθηκε η κ. Σουσάνα Μαρτίνεζ-Βελόν, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Θερβάντες στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος του ΕΙΠ κ. Νίκος Κούκης καθώς και όλα τα μέλη του EUNIC Cluster Cyprus, συνεχάρησαν τον νέο Πρόεδρο και άκουσαν τις προγραμματικές του δηλώσεις με ενδιαφέρον, συναινώντας με την ψήφο τους στο ξεκίνημα μιας νέα εποχής για το Κυπριακό cluster, μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού EUNIC Global.

Ο ετήσιος σχεδιασμός δράσεων και εκδηλώσεων που παρουσίασε ο νέος Πρόεδρος, δείχνει ενδιαφέρουσα εξωστρέφεια για τον πολιτιστικό συνεργατικό αυτό οργανισμό, ο οποίος φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στα Κυπριακά πολιτιστικά δρώμενα με επίκεντρο την σύγχρονη τέχνη και την αρχαιολογία.

Ο κ. Γιώργος Ταξιαρχόπουλος, έχει διακριθεί πολλές φορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό ως εικαστικός για το καλλιτεχνικό και ερευνητικό του έργο. Έχει διατελέσει διευθυντής και στέλεχος στις σημαντικότερες διοργανώσεις τέχνης στην Ελλάδα και υπήρξε σύμβουλος επίσης σε ορισμένες από αυτές εκτός από διοργανωτής. Είναι διεθνώς πιστοποιημένος ειδικός μάνατζερ τέχνης, χειροτεχνίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ, έργα του έχουν εκτεθεί σε σημαντικά μουσεία ανά τον κόσμο και συναντώνται κυρίως σε ιδιωτικές συλλογές. Διατελεί αντιπρόσωπος του ΕΙΠ στην Κύπρο με επιτυχία από τον Φεβρουάριο του 2021 έως σήμερα.

Το EUNIC Global είναι το Ευρωπαϊκό δίκτυο των Πολιτιστικών οργανισμών των οποίων η δραστηριότητα είναι αφιερωμένη στις Πολιτιστικές σχέσεις και την Πολιτιστική διπλωματία. Με τους συνεργάτες του, αναδεικνύει την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική συνεργασία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως, στο δίκτυο των 136 clusters που διατηρεί αντλώντας από την διευρυμένη εμπειρία των μελών του από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνεργαζόμενες με αυτήν τρίτες χώρες.

Ο οργανισμός EUNIC ιδρύθηκε για να υποστηρίζει έναν εξέχοντα ρόλο του Πολιτισμού στις Διεθνείς Σχέσεις και είναι Στρατηγικός Εταίρος της ΕΕ, ενώ εμπλέκεται ενεργά στον περαιτέρω ορισμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πολιτικής. Το EUNIC είναι μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων, τεχνογνωσίας και για την οικοδόμηση δυναμικών σχέσεων χωρητικότητας μεταξύ των μελών και των συνεργατών της.

