Καιρός: Πώς ξεκινάει η εβδομάδα

Με τι καιρό ξεκινάει η εβδομάδα. Πού αναμένται βροχές, πόσο θα κυμανθεί η θερμοκρασία, πόσο θα πνέουν οι άνεμοι.

Τη Δευτέρα αναμένεται αίθριος αρχικά καιρός με τοπικές και παροδικές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Μετά τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε τμήματα της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, ενώ μικρή πιθανότητα υπάρχει για τοπικές βροχές σε ορεινά τμήματα της Δ. και Κ. Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε τμήματα της Χαλκιδικής, της Αν. Μακεδονίας, της Αν. Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και νότια, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 24-25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 6 έως 26-27 βαθμούς, στην Ήπειρο από 7 έως 25-26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 28-29, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 27-28 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 16 έως 24-25, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 25-27 βαθμούς Κελσίου (τοπικά στη νότια Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου).

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για παροδικές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς.

