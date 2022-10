Κόσμος

Στόλτενμπεργκ: Ο ουκρανικός Στρατός μπορεί να απωθήσει τους Ρώσους

Η ανακατάληψη της πόλης Λιμάν από τον ουκρανικό στρατό δείχνει ότι το Κίεβο σημειώνει προόδους και είναι σε θέση να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Η ανακατάληψη της πόλης Λιμάν από τον ουκρανικό στρατό δείχνει ότι το Κίεβο σημειώνει προόδους και είναι σε θέση να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Είδαμε ότι κατάφεραν να καταλάβουν μια νέα πόλη, τη Λιμάν, και αυτό καταδεικνύει ότι οι Ουκρανοί σημειώνουν πρόοδο και είναι σε θέση να απωθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις χάρη στο θάρρος, χάρη στη γενναιότητα, τις ικανότητές τους αλλά φυσικά και χάρη στα προηγμένα όπλα που τους προσφέρουν οι ΗΠΑ και άλλοι σύμμαχοι», επεσήμανε ο Στόλτενμπεργκ μιλώντας στην εκπομπή “Meet the Press” του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου NBC.

Ο ίδιος εκτίμησε πως ο καλύτερος τρόπος να αντιταχθεί η διεθνής κοινότητα στην προσάρτηση από τη Ρωσία τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας είναι να εξακολουθήσει να στηρίζει την κυβέρνηση του Κιέβου.

Όταν ρωτήθηκε για το αίτημα της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ με ταχείες διαδικασίες, ο Στόλτενμπεργκ απάντησε ότι «οποιαδήποτε απόφαση για ένταξη πρέπει να ληφθεί με την ομόφωνη έγκριση των 30 συμμάχων».

Εξάλλου υπογράμμισε ότι η Συμμαχία στηρίζει τη διεξαγωγή έρευνας για την πιθανολογούμενη δολιοφθορά στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream.

«Οποιαδήποτε σκόπιμη επίθεση εναντίον κρίσιμων υποδομών του ΝΑΤΟ θα έχει σθεναρή και κοινή απάντηση από κάθε άποψη», κατέληξε ο Στόλτενμπεργκ.

