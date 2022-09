Κόσμος

Στόλτενμπεργκ: Tο ΝΑΤΟ στηρίζει το δικαίωμα ένταξης της Ουκρανίας

Η προσάρτηση των 4 ουκρανικών περιοχών από τη Ρωσία αποτελεί «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» δήλωσε ο γγ του ΝΑΤΟ. Το Κίεβο, τόνισε, έχει το δικαίωμα να τα ανακαταλάβει.

Σύσσωμη η Δύση καταδικάζει «τα δημοψηφίσματα» και δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση των ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία.

Όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ η προσάρτηση 4 ουκρανικών περιοχών από τη Ρωσία αποτελεί «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και συνιστά τη σοβαρότερη κλιμάκωση της σύγκρουσης αφότου η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία.

«Αυτή η αρπαγή εδαφών είναι παράνομη», τόνισε. «Οι Σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζουν και δεν θα αναγνωρίσουν αυτά τα εδάφη ως μέρος της Ρωσίας. Καλούμε όλες τις χώρες να απορρίψουν τις κραυγαλέες απόπειρες της Ρωσίας για εδαφική κατάκτηση. Αυτά τα εδάφη είναι ουκρανικά», πρόσθεσε.

«Ο Πούτιν κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες, εκτοξεύει ανεύθυνες απειλές περί πυρηνικών και τώρα προσαρτά παράνομα και άλλα ουκρανικά εδάφη. », είπε ο Στόλτενμπεργκ.

Ο Στόλτενμπεργκ υπενθύμισε ότι το ΝΑΤΟ δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης αλλά επανέλαβε ότι στηρίζει αταλάντευτα την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και θα συνεχίσει να στηρίζει τη χώρα καθώς αμύνεται απέναντι στη Ρωσία. «Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να ξαναπάρει δια της βίας αυτά τα κατεχόμενα εδάφη και θα την στηρίξουμε ώστε να συνεχίσει να απελευθερώνει αυτά τα εδάφη», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτές οι περιοχές είναι Ουκρανία, όπως και η Κριμαία (σ.σ. προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014) είναι Ουκρανία», συνέχισε.

Αναφερόμενος στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, είπε ότι οι Σύμμαχοι στηρίζουν το δικαίωμά της να επιλέξει τον δρόμο που θα ακολουθήσει. «Κάθε δημοκρατία στην Ευρώπη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και έχουμε πει ξανά και ξανά ότι η πόρτα παραμένει ανοιχτή» δήλωσε. Υπενθύμισε όμως ότι η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ομόφωνα και από τα 30 μέλη του Συμφώνου.

Ο Στόλτενμπεργκ διαβεβαίωσε επίσης ότι οι σύμμαχοι θα υπερασπιστούν τις υποδομές στρατηγικής σημασίας, μετά τη δολιοφθορά στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 στη Βαλτική, στα ανοιχτά του νησιού Μπόρνχολμ της Δανίας. «Σκάφη και αεροπλάνα της Συμμαχίας βρίσκονται στη ζώνη αυτή και συλλέγουν χρήσιμες πληροφορίες για την έρευνα που είναι σε εξέλιξη ώστε να διαπιστώσουμε ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις», είπε.

Τέλος, θα συναντηθεί αύριο Σάββατο με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

