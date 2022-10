Μενέντεζ στον ΑΝΤ1: Ο Ερντογάν απειλεί όπως ο Πούτιν – Δεν θα δειλιάσουμε (βίντεο)

Πολιτική

Ο Αμερικανός Γερουσιαστής με αποκλειστικές δηλώσεις στον ΑΝΤ1 εξισώνει τον Ερντογάν με τον Πούτιν. Για διασπορά ψευδών ειδήσεων κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός τον Τούρκο Πρόεδρο.



Δριμύ «κατηγορώ» από τον Πρωθυπουργό εναντίον της Τουρκίας, σε συνέντευξή του στην βρετανική εφημερίδα Sunday Times, για διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκθέτει τις νέο-οθωμανικές επιδιώξεις του Ταπίπ Ερντογάν.

«Ο Τούρκος Πρόεδρος κυνηγά ένα μεγαλεπήβολο οθωμανικό όραμα - θέλει να είναι περιφερειακός παίκτης και περιμένει από όλους να αποδεχθούν τη μεγαλοσύνη της Τουρκίας, κάτι που απλά δεν πρόκειται να γίνει αν έχει ως αποτέλεσμα την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης .

Είχαν προηγηθεί νέες απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας. «Συμβουλεύουμε την (Ελλάδα) να μείνει μακριά από προκλήσεις που θα οδηγήσουν σε καταστροφή την ίδια και τον λαό της», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Με αποκλειστικές του δηλώσεις στον ΑΝΤ1 και τον Θανάση Τσίτσα, ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος με τροπολογία που έφερε στο Κογκρέσο βάζει φρένο στην πώληση F-16 στην Τουρκία, εξισώνει χωρίς περιστροφές τον Ερντογάν με τον Πούτιν.

«Ο Ερντογάν απειλεί πολύ. Όπως και ο Πούτιν, θεωρώντας ότι όλοι θα δειλιάσουν μόλις απειλήσουν. Οι ΗΠΑ δεν δειλιάζουν και θα είναι παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και για την Ε.Ε., όπου είναι μέλος η Κύπρος και θεωρώ ότι θα υπάρχουν συνέπειες και για αυτό. Δεν θα λάβω σοβαρά τις απειλές του, αλλά πρέπει προσέχουμε προκειμένου οι απειλές να μην γίνουν πραγματικότητα, αλλά αυτήν την στιγμή νομίζω ότι είναι περισσότερο «καύχημα» από οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ στον ΑΝΤ1.

Οργή στην Άγκυρα από την ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου να εντάξει στο πρόγραμμα State Partnership Program και τη συνεργασία μεταξύ της Εθνικής Φρουράς Κύπρου και της Εθνικής Φρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση άρσης του εμπάργκο πώλησης όπλων.

«Αυτή η επιλογή καταδεικνύει την εξελισσόμενη εταιρική σχέση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως «δεν αποδεχόμαστε την απόφαση των ΗΠΑ να άρουν το εμπάργκο όπλων κατά της "Ελληνοκυπριακής Διοίκησης"».

Όπως αποκαλύπτει η Realnews τρία είναι τα σενάρια που εξετάζει η Αθήνα με αφορμή την ανθελληνική υστερία της Τουρκίας.

Το πρώτο είναι η επανάληψη της υβριδικής απειλής του 2020 με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Το δεύτερο η απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων στο Αιγαίο με την ολοένα κι εντεινόμενη αύξηση των υπερπτήσεων από με επανδρωμένα αεροσκάφη. Και το τρίτο και πιο εφιαλτικό, ο ναυτικό αποκλεισμός κάποιου νησιού, που για το ελληνικό πεντάγωνο θα θεωρηθεί «πράξη πολέμου».

Την ίδια στιγμή Ελλάδα κι Αυστρία υψώνουν τείχος απέναντι στις απειλές της Τουρκίας.

Αίσθηση προκαλεί το δημοσίευμα της Hurriyet, που δείχνει φωτογραφίες του μη επανδρωμένου αεροσκάφους Akinci, που φέρεται να τράβηξε αυτές τις εικόνες από τις κινήσεις ρουτίνας του στρατού σε Λέσβο και Σάμο. Η τουρκική προπαγάνδα δείχνει ότι το UAV πετούσε πάνοπλο.

