Θεσσαλονίκη: Μετανάστες σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου

«Μπλόκο» σε διακινητές που έβαζαν στην Ελλάδα μετανάστες σε πορτ μπαγκάζ.

Για εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται πέντε Ρομά που εντοπίστηκαν να διακινούν Σύρους μετανάστες στην Εγνατία Οδό.

Τα ξημερώματα σήμερα, στο ύψος διοδίων Ασπροβάλτας, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Βόλβης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν έλεγχο σε δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν οι πέντε Ρομά, ηλικίας 41, 31, 28, 24 και 27 ετών (4 άντρες - 1 γυναίκα).

Μέσα στο αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 24χρονος, βρέθηκαν επτά Σύροι μετανάστες στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων, τρεις εκ των οποίων μάλιστα βρίσκονταν στο χώρο των αποσκευών, ενώ από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το άλλο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι τέσσερις συνεργοί, λειτουργούσε ως προπομπός προκειμένου να ελέγχει τη διαδρομή για την ύπαρξη αστυνομικών ελέγχων.

Τα άτομα συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράνομη μεταφορά - προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, άμεση συνέργεια σε παράνομη μεταφορά - προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας και εγκληματική οργάνωση.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική αρχή.

