Κοινωνία

Κόρινθος: βίασε και προσπάθησε να πυρπολήσει την πρώην σύζυγό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ανατριχιαστικό συνέβη στην Κόρινθο. Τι κατήγγειλε η γυναίκα για τον εφιάλτη που βίωσε.

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη αυτή τη φορά στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης έξω από το σπίτι της πρώην συζύγου του στην Αλμυρή Κορινθίας.

Μόλις η 28χρονη βγήκε, την ανάγκασε με τη βία να μπει στο αυτοκίνητό της, και εκείνος κάθισε στη θέση του οδηγού και οδήγησε μέχρι τον Ισθμό.

Αφού τη χτυπούσε μέσα στο όχημα, την κατέβασε σε έρημο δρόμο κι εκεί την ανάγκασε να γδυθεί και προσπάθησε να την πυρπολήσει, βάζοντας φωτιά στα μαλλιά της με τον αναπτήρα του.

Γυμνή και απροστάτευτη όπως ήταν η άτυχη γυναίκα, την πήγε στο σπίτι των γονιών του στην Κόρινθο, όπου την βίασε και την έδιωξε κακήν κακώς.

Η τρομοκρατημένη 28χρονη με όσες δυνάμεις της είχαν απομείνει, πήγε στo Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου κατήγγειλε το περιστατικό και οι άνδρες του αναζήτησαν τον δράστη, τον εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα και τον συνέλαβαν. Ο άνδρας θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Κορίνθου.





Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να θέσει πλαφόν στο φυσικό αέριο

Πολυτεχνειούπολη: η εκδρομή του “Εσκο” και το τέλος της συμμορίας (βίντεο)

Ηλεκτρονικές απάτες με επιδόματα και εφορία - Τι να προσέχετε