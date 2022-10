Πολιτική

Βουλή: Αγιασμός για τη νέα Κοινοβουλευτική Σύνοδο - Το μήνυμα του Ιερώνυμου (εικόνες)

Με αγιασμό, που τέλεσε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος και μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, άρχισαν οι εργασίες της νέα Κοινοβουλευτικής Συνόδου.



Με αγιασμό, που τέλεσε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος και μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, άρχισαν οι εργασίες της Δ' Συνόδου της ΙΗ΄ Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευομένης Δημοκρατίας, παρουσία υπουργών, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Π. Πικραμμένου, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλ. Τσίπρα, του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μ. Κατρίνη, και πλήθους βουλευτών όλων των κομμάτων. Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης ο οποίος είχε αναχωρήσει εκτάκτως για το Λονδίνο, λόγω σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του πατέρα της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.

"Να αφήσουμε τα μικρά πράγματα που μας χωρίζουν και να δούμε τα μεγάλα που μας ενώνουν" ευχήθηκε ο κκ Ιερώνυμος και πρόσθεσε: "Αυτή τη συμβολική ημέρα, ο αγιασμός συμβολίζει την ενότητά μας και τη συνεργασία μας, και την παράκληση ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει και να σας φωτίζει. Θα θέλαμε κι εμείς, μέσα από την καρδιά μας, να πούμε μια δυνατή προσευχή και ευχή: ο Θεός να σας δίνει δύναμη, να σας δίνει φώτιση, να σας δίνει υπομονή, μέσα στις δυσκολίες που υπάρχουν και στα προβλήματα που καθημερινώς παρουσιάζονται. Η Εκκλησία, και ιδιαίτερα οι πατέρες, όλοι, κι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ πέρα, είμαστε συναντιλήπτορες. Δεν γνωρίζουμε μόνο, και δεν βλέπουμε μόνο τα δικά μας προβλήματα, που είναι κι αυτά τεράστια, αλλά και τα δικά σας και τις υπέρογκες, υπερβολικές δυσκολίες. Θα θέλαμε, λοιπόν, αυτός ο καινούργιος χρόνος, να είναι ένας χρόνος, για όλους μας, αλλά ιδιαίτερα για εσάς, χρόνος υγείας, εργασίας δυνατής, και κυρίως, να αφήσουμε τα μικρά πράγματα που μας χωρίζουν και να δούμε τα μεγάλα που μας ενώνουν" τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

Το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Γ' Συνόδου είχε ανακοινώσει νωρίτερα στο σώμα, ο πρόεδρος της Βουλής, Κ. Τασούλας.

Ακολούθως, διεξήχθη εκλογή τριών Κοσμητόρων και έξι Γραμματέων - μελών του προεδρείου της Βουλής, η οποία λαμβάνει χώρα σε κάθε Σύνοδο.

