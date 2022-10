Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός: “Πάρτι” οι Αγρινιώτες με τεσσάρα

Με σόου του Νίκου Καρέλη, ο Παναιτωλικός πήρε επιβλητική νίκη με 4-1 μέσα στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα.

Με τον Νίκο Καρέλη να συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις από την αρχή της εφετινής Λίγκας, ο Παναιτωλικός έκανε «πάρτι» απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα, στους «Ζωσιμάδες», συντρίβοντας τους γηπεδούχους με 4-1, χάρη στο χατ-τρικ του Ηρακλειώτη επιθετικού.

Η ομάδα του Αγρινίου έπιασε στην πέμπτη θέση τον Άρη, στους 10 βαθμούς, με την τρίτη εφετινή νίκη και δεύτερη μακριά από την έδρα του, απέναντι σε έναν αντίπαλο που παρέμεινε στους 4 βαθμούς και τις τελευταίες θέσεις, ύστερα από έξι αγώνες στο πρωτάθλημα.

Με τον Μιχάλη Μπακάκη να καταγράφει την πρώτη συμμετοχή στη Super League ύστερα από ενάμισι χρόνο, οι Γιαννιώτες ξεκίνησαν καλύτερα αλλά ήταν οι φιλοξενούμενοι που κατάφεραν να προηγηθούν νωρίς, όταν στην πρώτη καλή στιγμή τους σκόραραν στο 7ο λεπτό με σουτ του Μόρσεϊ.

Ένα δυνατό σουτ του Καρέλη στο 14΄ έστειλε ελάχιστα άουτ την μπάλα αλλά στο 25΄ ο διεθνής επιθετικός δεν αστόχησε, όταν από την πάσα του Λάρσον διπλασίασε από κοντά για τους Αγρινιώτες.

Με την μπάλα να παίζεται πάνω-κάτω, ο ΠΑΣ Γιάννινα μείωσε στο 34΄ με κεφαλιά του Εραμούσπε, που αν και αμυντικός είναι έως τώρα ο πρώτος σκόρερ του «Άγιαξ της Ηπείρου» στο φετινό πρωτάθλημα, με τρία γκολ.

Μάλιστα, οι γηπεδούχοι έχασαν μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσουν πριν το ημίχρονο, όταν ο Μέντες έβγαλε τον Σταματελόπουλο μόνο απέναντι στον Ανέστη, αλλά εκείνος δεν βρήκε σωστά την μπάλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΣ Γιάννινα πίεσε ψηλά, αλλά ο Σταματελόπουλος αποδείχθηκε μοιραίος για την ομάδα του, καθώς στο 50΄ δεν μπόρεσε να πιάσει καλά την κεφαλιά μετά από σέντρα του Κιάκου, στο 53΄ δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα μετά από γύρισμα του Μορέιρα.

Αντίθετα με τους γηπεδούχους ο Παναιτωλικός αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός, με τον Καρέλη ασταμάτητο να φτάνει στο χατ-τρικ. Ο φορ των «Καναρινιών». Στο 71΄ σε μακρινή εκτέλεση φάουλ ο Κορνέλιους πήρε την κεφαλιά και ο Καρέλης έγραψε το 1-3, ενώ στο 87΄ διαμόρφωσε με πλασέ το τελικό σκορ, ύστερα από υποδειγματική αντεπίθεση, φτάνοντας στα έξι γκολ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Μαλούτας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σόρια, Μπαγκαλιάνης, Καραχάλιος - Λάρσον, Καρέλης, Σενγκέλια

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Σούλης, Σόρια, Εραμούσπε, Μπαγκαλιάνης, Κιάκος, Καραχάλιος, Λιάσος (59΄ Τζίμας), Ποζνάνσκι (81΄ Λώλης), Μέντες (81΄ Μπάλαν), Ροσέρο, Σταματελόπουλος (72΄ Παμλίδης).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Μπακάκης (85΄ , Λάρσον, Κορνέλιους, Χατζηθεοδωρίδης, Μλάντεν (80΄ Φλόρες), Ντίας (59΄ Μάρτσενσον), Ντουάρτε, Σενγκέλια (58΄ Κολοβός), Μόρσεϊ (59΄ Νταγκό), Καρέλης.

