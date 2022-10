Κόσμος

Ρωσία - επιστράτευση: εγκαταλείπουν τη χώρα κατά εκατοντάδες χιλιάδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσοι εκτιμάται ότι έφυγαν από τη χώρα τις δύο εβδομάδες τις επιστράτευσης. Τα στοιχεία δημοσιεύει η ρωσική έκδοση του περιοδικού Forbes.

Περίπου 700.000 άτομα εγκατέλειψαν τη Ρωσία από την αρχή της επιστράτευσης, γράφει η ιστοσελίδα της ρωσικής έκδοσης του περιοδικού Forbes, επικαλούμενη πηγές στη διοίκηση της ρωσικής προεδρίας.

Σχεδόν μέσα σε δύο εβδομάδες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η μερική επιστράτευση, τη Ρωσία εγκατέλειψαν περίπου 700 χιλιάδες άτομα, εκ των οποίων 200 χιλιάδες πήγαν στη Καζακστάν, γράφει το Forbes, επισημαίνοντας ότι είναι άγνωστο πόσοι από εκείνους που έφυγαν είναι τουρίστες και πότε σχεδιάζουν να επιστρέψουν.

Πηγή του Forbes, που γνωρίζει τις εκτιμήσεις του Κρεμλίνου στο ζήτημα αυτό, δήλωσε ότι έχουν φύγει από την Ρωσία σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Άλλη πηγή στη διοίκηση της ρωσικής προεδρίας διευκρίνισε ότι πρόκειται για 600.000-700.000 Ρώσους, τονίζοντας ότι είναι αδύνατον να υπολογισθεί αυτή τη στιγμή ο αριθμός αυτών που φεύγουν για τουριστικούς λόγους.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Καζακστάν δήλωσε ότι από την αρχή της επιστράτευσης στην Ρωσία στο Καζακστάν έφθασαν 200.000 Ρώσοι. Το υπουργείο Εξωτερικών της Γεωργίας ανακοίνωσε ότι από τις 17 έως τις 29 Σεπτεμβρίου στην χώρα έφθασαν 94.000 Ρώσοι πολίτες.

Μεταξύ άλλων o Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής Frontex υπολόγισε ότι την τελευταία εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφθασαν 66.000 Ρώσοι, αριθμός κατά 30% μεγαλύτερος σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι δημογράφοι της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών ανέφεραν στο έντυπο Demoscop Weekly ότι στο διάστημα Ιανουαρίου –Ιουνίου ο πληθυσμός της Ρωσίας μειώθηκε σχεδόν κατά 481.000, ο οποίος υπερβαίνει κατά 56% το αριθμό που καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ειδήσεις σήμερα:

Απαγωγή και βιασμός στην Κόρινθο: Συγκλονίζει η 28χρονη στο “Πρωινό” (βίντεο)

“The 2Night Show” - Διονύσης Μακρής: Οι καταχρήσεις, η “μεγάλη ζωή” και η προδοσία από στενό του φίλο

Αυτοκτονία στην Ακρόπολη: έκανε τον σταυρό της και πήδηξε στο κενό