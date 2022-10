Αθλητικά

Euro 2024: Η Ελλάδα στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας

Που και πότε θα γίνει η κλήρωση για την διαμόρφωση των προκριματικών ομίλων της διοργάνωσης.

Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας συμπεριλήφθηκε η Εθνική Ελλάδας ενόψει της κλήρωσης για την κατάρτιση των προκριματικών ομίλων του EURO 2024, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Οκτωβρίου (13:00), στη Φρανκφούρτη.

Η «γαλανόλευκη» θα αποφύγει σίγουρα την κλήρωση με τις ομάδες που βρίσκονται στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας, δηλαδή Γεωργία, Τουρκία, Καζακστάν, Λουξεμβούργο, Αζερμπαϊτζάν, Κόσοβο, Βουλγαρία, Νησιά Φερόε και Βόρεια Μακεδονία.

Η πρεμιέρα θα διεξαχθεί στο Μόναχο την Παρασκευή 14 Ιουνίου και ο τελικός στο Βερολίνο την Κυριακή 14 Ιουλίου.

Στο EURO 2024 θα προκριθούν 24 ομάδες: η Γερμανία ως διοργανώτρια, οι δέκα επικεφαλής των προκριματικών ομίλων, οι ισάριθμες δεύτερες των βαθμολογιών και τρεις μέσω των πλέι οφ, τον Μάρτιο του 2024. Οι 10 προκριματικοί όμιλοι θα καταρτιστούν με βάση τη συνολική βαθμολογία του τρέχοντος Nations League.

Το σύστημα διεξαγωγής της τελικής φάσης θα είναι το ίδιο με εκείνο του EURO 2020. Στους «16» θα προκριθούν οι 2 πρώτοι των 6 ομίλων και μαζί τους οι 4 ομάδες με την καλύτερη βαθμολογία, που θα έχουν τερματίσει στην 3η θέση του γκρουπ τους.

Η κλήρωση της τελικής φάσης θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2023, στο Αμβούργο.

Τα γκρουπ δυναμικότητας:

ΝΙΚΗΤΕΣ LEAGUE A: Ολλανδία, Κροατία, Ισπανία, Ιταλία

Γκρουπ 1: Δανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Ελβετία, Πολωνία

Γκρουπ 2: Γαλλία, Αυστρία, Τσεχία, Αγγλία, Ουαλία, Ισραήλ, Βοσνία, Σερβία, Σκωτία, Φινλανδία

Γκρουπ 3: Ουκρανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σουηδία, Αρμενία

Γκρουπ 4: Γεωργία, Ελλάδα, Τουρκία, Καζακστάν, Λουξεμβούργο, Αζερμπαϊτζάν, Κόσοβο, Βουλγαρία, Νησιά Φερόε, Βόρεια Μακεδονία

Γκρουπ 5: Σλοβακία, Βόρεια Ιρλανδία, Κύπρος, Λευκορωσία, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Εσθονία, Λετονία, Μολδαβία, Μάλτα

Γκρουπ 6: Ανδόρα, Σαν Μαρίνο, Λιχτενστάιν

Τα γήπεδα:

Βερολίνο: Olympiastadion (χωρητικότητα: 70.000)

Κολωνία: Cologne Stadium (47.000)

Ντόρτμουντ: BVB Stadion (66.000)

Ντίσελντορφ: Dusseldorf Arena (47.000)

Φρανκφούρτη: Frankfurt Arena (48.000)

Γκελσενκίρχεν: Arena AufSchalke (50.000)

Αμβούργο: Volksparkstadion (50.000)

Λειψία: Leipzig Stadium (42.000)

Μόναχο: Munich Football Arena (67.000)

Στουτγκάρδη: Stuttgart Arena (54.000)

Οι αγωνιστικές στα προκριματικά του EURO 2024

23–25/03/2023: 1η αγωνιστική

26–28/03/2023: 2η αγωνιστική

16–17/06/2023: 3η αγωνιστική

19–20/06/2023: 4η αγωνιστική

07–09/09/2023: 5η αγωνιστική

10–12/09/2023: 6η αγωνιστική

12–14/10/2023: 7η αγωνιστική

15–17/10/2023: 8η αγωνιστική

16–18/11/2023: 9η αγωνιστική

19–21/11/2023: 10η αγωνιστική

21/3/2024 : Hμιτελικοί πλέι οφ

26/3/2024 : Tελικοί πλέι οφ

