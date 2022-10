Οικονομία

Η Διώρυγα της Κορίνθου έκλεισε ξανά μέχρι το καλοκαίρι

Τι αναφέρει η εταιρεία για την λειτουργία της Διώρυγας από τις 4 Ιουλίου και εντεύθεν, σχετικά με την αύξηση της κίνησης. Πλωτά από 70 χώρες πέρασαν το κανάλι.

Ολοκληρώθηκε, όπως ανακοινώθηκε από την «Ανώνυμη Εταιρία Διώρυγας Κορίνθου», «η πρώτη φάση επαναλειτουργίας της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου και έκλεισε εκ νέου, μέχρι την έναρξη της επόμενης καλοκαιρινής περιόδου, όπως είχε προαναγγελθεί, για την επανεκκίνηση των εργασιών αποκατάστασης της δεύτερης φάσης, με σκοπό την ολοκλήρωση της θωράκισής της».

Παράλληλα, όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, «η Διώρυγα λειτούργησε αδιάκοπτα και με ασφάλεια σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, καταγράφοντας τις καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας 20ετίας».

«Με αυτόν τον τρόπο», προστίθεται, «αποδεικνύεται η σημασία της λειτουργίας της και ο κομβικός της ρόλος για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, την τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της περιοχής».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τα πλωτά που πραγματοποίησαν διελεύσεις από την ημέρα επαναλειτουργίας της Διώρυγας στις 4 Ιουλίου προήλθαν από 70 διαφορετικές χώρες με κυριότερες τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Εσθονία, τη Νορβηγία, την Ισπανία και τη Νέα Ζηλανδία».

Επίσης, σημειώνεται ότι «σε αυτό το χρονικό διάστημα των τριών μηνών, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 6.000 διελεύσεις πλωτών, εκ των οποίων 501 διελεύσεις εμπορικής κατηγορίας, όπως φορτηγών πλοίων, δεξαμενόπλοιων και ρυμουλκών και 5.500 διελεύσεις τουριστικής κατηγορίας, δηλαδή κρουαζιερόπλοιων, επαγγελματικών σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών σκαφών αναψυχής».

«Οι διελεύσεις στην τουριστική κατηγορία, στα κρουαζιερόπλοια, στα ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, ήταν αυξημένες σε ποσοστό 26%, 5% και 9%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 που η Διώρυγα ήταν σε πλήρη λειτουργία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η Διώρυγα της Κορίνθου», σύμφωνα με την εταιρία, «είναι η συντομότερη και ασφαλέστερη θαλάσσια οδός για πλοία ερχόμενα από λιμάνια του Ιονίου, της Αδριατικής, της νότιας Ιταλίας, αλλά και για τα πλοία που περνούν από τον πορθμό της Μεσσήνης με κατεύθυνση λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και αντίστροφα».

Σχετικά με τους πελάτες της Διώρυγας της Κορίνθου, η εταιρία ανακοίνωσε ότι «αξιοποίησαν στο έπακρο όλες τις νέες αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενώ νέα ιστοσελίδα της Α.Ε.ΔΙ.Κ ενσωματώθηκε το νέο portal μέσω του οποίου υπήρχε η δυνατότητα για την online καταχώρηση στοιχείων άφιξης και υπολογισμό τελών, καθώς και η δυνατότητα online ticketing και πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα».

Εν τω μεταξύ, στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε στον Ισθμό της Κορίνθου, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του Χαρίλαου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας σε όλους τη συμβολή του στη Διώρυγα της Κορίνθου, που αποτελεί ένα έργο τεράστιας εμβέλειας, με καθοριστικό ρόλο για τις μεταφορές και τον τουρισμό».

