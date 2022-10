Κοινωνία

Σύνταγμα: 12χρονος λήστεψε ανήλικη - Πολίτες τον... συνέλαβαν

Εφιαλτικές στιγμές για 15χρονη. Ανήλικος την στρίμωξε και με τη χρήση βίας της άρπαξε το κινητό. Πώς τον ακινητοποίησαν περαστικοί.

Σοκάρει το νέο περιστατικό βίας με δράστη ανήλικο δράστη στην Πλατεία Συντάγματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Δευτέρας, θύμα έπεσε μία 15χρονη μαθήτρια η οποία εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν στην κεντρικότερη πλατεία της χώρας και κρατούσε το κινητό της τηλέφωνο. Ένας 12χρονος την πλησίασε και με χρήση σωματικής βίας της το άρπαξε από τα χέρια και τράπηκε σε φυγή.

Ωστόσο, σε κοντινή απόσταση πέριξ της πλατείας περιπολούσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που άκουσαν τις φωνές της ανήλικης και ακινητοποίησαν τον ανήλικο.

Αφού επέστρεψαν το κινητό τηλέφωνο στο κορίτσι στη συνέχεια οδήγησαν τον ανήλικο στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, όπου συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

